Uçaklar değil, maliyet uçtu!

İktidara yakın şirketlerin 3 Haziran 2018’de 652 milyon TL maliyet öngörüsü ile temelini attığı Yozgat Havalimanı’nın proje tutarı, bu yıl itibarıyla 5,9 milyar TL oldu. Proje tutarı tam dokuz kat artış gösterdi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 bitirileceğini açıkladığı Yozgat Havalimanı’nın inşaatı sürerken havalimanı projesinin tutarının dokuz kat arttığı açığa çıktı.

Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri havacılık sektöründe karadelik haline geldi. Havalimanlarındaki, “Garanti altı gerçekleşmeler” nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) kasasında adeta delik açıldı. YİD kapsamında yaptırılan havalimanlarının yanı sıra, ihtiyaca bakılmaksızın birçok kentte inşa ettirilen havalimanları da müteahhitlerin kasasını doldurdu. DHMİ’nin verilerine göre, yüksek maliyetle inşa edilen çok sayıda havalimanı beklenilen ilgiyi görmedi.

Maliyeti itibarıyla tartışma yaratan ve boş kalan havalimanları arasında yer alacağı gerekçesiyle eleştirilen Yozgat Havalimanı’nın maliyetinde yaşanan artış da dikkat çekici. Yapımına 2018’de başlanan Yozgat Havalimanı, öngörülen maliyetini dokuza katladı.

İKTİDARA YAKIN ŞİRKETLER

Yozgat Havalimanı için ilk çivi 2018’de çakıldı. Şehir merkezine 15 kilometre mesafede yapılan havalimanına yönelik, “belli istekliler arasında” gerçekleştirilen altyapı inşaatı işinin ihalesi, iktidara yakınlığıyla bilinen YDA İnşaat ve EMT İnşaat’a verildi. Şirketler ile DHMİ arasında 8 Mart 2018’de sözleşme imzalandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şubat 2019’da Yozgat'ta düzenlediği mitingde havalimanının 2022’de bitirileceğini söylese de havalimanı inşaatı, “müjdelendiği” gibi 2022’de tamamlanamadı.

Yozgat Valiliği, 2021’de yayımladığı açıklama ile havalimanının toplam maliyetini, altyapı inşaatları için 278 milyon 400 bin TL, üstyapı inşaatları için ise 374 milyon TL olmak üzere toplam 652 milyon 400 bin TL olarak açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, bu yıl itibarıyla halen bitirilemeyen Yozgat Havalimanı için geçen yılın sonu itibarıyla 3 milyar 363 milyon 766 bin TL harcandı. Toplam 3,3 milyar TL’lik harcamanın 3,1 milyar TL’sinin altyapı, 241,4 milyon TL’sinin ise üstyapı işleri için kullanıldığı belirtildi.

PROJE MALİYETİ 5,9 MİLYAR TL

Yatırım programlarında 2020’de 320 milyon 850 bin TL olarak yer alan Yozgat Havalimanı projesinin maliyeti, yıllara göre şöyle sıralandı:

2021: 652 milyon 485 bin TL

2022: 990 milyon 906 bin TL

2023: 2 milyar 983 milyon 118 bin TL

2024: 5 milyar 963 milyon 337 bin TL