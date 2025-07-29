Uçaklar hangarda bekliyor: Yangınlarda kullanılması gereken sekiz uçak haczedilmiş duruyor!

Türk Hava Kurumu’na (THK) bağlı Gökçen Havacılık’a ait 8 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Ancak ne ilk ne de ikinci ihalede alıcı çıkmadı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, bugünkü "Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor" başlıklı yazısında, 1.4 milyar TL bedelle satışa çıkarılan 8 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağını yazdı.

Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu eliyle gerçekleştirilen bu satış sürecinin perde arkasında Akbank ve Albaraka Türk Katılım Bankası’nın alacaklarının yattığını belirten Ağırel, "Yani orman yangınlarında kullanılması gereken sekiz uçak haczedilmiş duruyor" ifadelerini kullandı.

"ONLAR HANGARDA ÇÜRÜMEYİ BEKLERKEN ORMANLARIMIZ YANIYOR"

Ağırel'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İhale kayıt numarası: 15028123352 İhale bitiş tarihi: 23 Mayıs 2025 Yani tam da yangınlar başlamadan önce!

Türk Hava Kurumu’na bağlı Gökçen Havacılık’a ait 8 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, 1.457.655.800 TL (1.4 milyar TL) gibi dudak uçuklatan bir muhammen bedelle satışa çıkarılmış.

Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu eliyle gerçekleştirilen bu satış sürecinin perde arkasında ise iki büyük bankanın, Akbank ve Albaraka Türk Katılım Bankası’nın alacakları yatıyor.

Yani orman yangınlarında kullanılması gereken sekiz uçak haczedilmiş duruyor.

Milli servetimiz olan bu uçakların, yaşadığımız yangın tehlikesine rağmen, hukuki bir krizin ve ekonomik darboğazın kurbanı olmuş durumda.

Her yaz, ormanlarımız alev alev yanıyor. Her yangında da “Neden yeterli uçağımız yok” diye isyan ediyoruz.

İşte bu noktada, potansiyel olarak yangınla mücadele gücümüze katkı sağlayabilecek sekiz uçağın, bir türlü el değiştiremeyişi trajikomik bir hal alıyor. Tamir, bakım, pilot eğitimi her ne gerekiyorsa yapın artık.

Bir tarafta, ülkemizin akciğerleri sayılan ormanlarımız yok olurken diğer tarafta bu hayati araçlar, bir satış odasında alıcısını bekliyor. Üstelik alıcı da bulamıyor. Onlar hangarda çürümeyi beklerken ormanlarımız yanıyor."