Uçaklarda el bagajındaki sıvı kısıtlamaları kalkıyor mu?

Avrupa Birliği (AB), uçak yolcularının el bagajına sıvı almasına ilişkin katı sınırlamaların kaldırılması için bir adım attı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, AB Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, sıvıların patlayıcı içerip içermediğini güvenilir şekilde tespit edebilen tarayıcıların kullanımına Brüksel'den onay verildiği bildirildi.

Böylece el bagajlarına büyük şişelerdeki içeceklerden sıvı sayılan gıdalara ve kozmetik malzemelere izin verilmesi mümkün hale geliyor.

YENİ TARAYICILAR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFLAR

AB Komisyonu'na göre, hâlihazırda Birliğin 21 ülkesindeki havalimanlarında kurulu 700 cihaz, yeni onaylanan teknolojiyle çalışıyor ve valizleri kontrol ediyor. Söz konusu İngiliz şirketi Smiths Detection malı cihazlar, el bagajını, tıpta da kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisi yöntemiyle tarıyor.

Az sayıda bulanık denetleme görüntüsü yerine, hız kaybı olmadan bagajdan yüzlerce görüntü alan söz konusu yeni cihazlar, bunları kontrol ekranında üç boyutlu görüntüye çeviriyor ve bagaj içeriğinin katmanlar halinde taranmasını mümkün kılıyor. Cihazlar ayrıca katı ve sıvı patlayıcıları da tespit edebilecek yetenekte.

Hava taşımacılığındaki sıvı kısıtlamaları, "bir uçakta birden fazla sıvıdan patlayıcı üretilebileceğinin ortaya çıkmasının ardından 2006 yılında yürürlüğe girmişti.

Kullanımına onay verilen BT tarayıcıları prensipte yıllardır kullanılıyor ve uygulamaya konuldukları kimi noktalarda kısmen yolcuların 100 mililitre ile sınırlı küçük miktarlardan daha fazla sıvı içeriğini yanlarına alabilmesine izin de veriliyordu. Ancak konuyla ilgili resmi bir tavsiye yayımlanmamıştı. Geçen yaz ise söz konusu bagaj tarayıcılarının güvenilirliği konusunda yeniden şüpheler ortaya atıldı. Bunun üzerine AB, ek incelemeler yapılması talimatını verdi.