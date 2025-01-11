Uçakları satma kararı veren THK kiralama için ihale açmış

Haber Merkezi

CHP'li Hasan Öztürkmen, BirGün’ün ortaya çıkardığı THK'nin yangın söndürme uçaklarının satışa çıkarmasına dair açıklama yaptı.

Satış kararının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme uçağı kiralama ihalesi açtığını belirten Öztürkmen, “AKP iktidarı, eleştiriler karşısında uçaklar için 'hurda” demişti. Ancak yine de sahaya çıkarmak zorunda kalmışlar, yangınlar o uçaklarla söndürülmüştü. Tüm dünyanın orman yangınlarında kullanmaya devam ettiği uçakları bilinçli olarak bakımsız bırakan iktidar, özel uçak şirketlerine milyonlar aktardı” dedi.

Uçakların satışı konusunda mahkemenin onay verdiğini vurgulayan Öztürkmen “Skandal burada bitmiyor. THK'nın yangın söndürme uçaklarının satışa çıkartılmasıyla eş zamanlı olarak devletin yangın söndürme uçağı kiralama ihalesi açtığını öğrendik. Tarım ve

Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılan 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapsamında Yangın Söndürme Hava Aracı Kiralama Hizmet Alım İşi İhale İlanı'nda, farklı modellerde 13 yangın söndürme uçağı kiralanacağı duyuruldu. Üstelik kiralanacak uçak modellerinden 7 tanesi CL-215 ve CL-415 model. Yani THK’nın satışa çıkarılan uçaklarıyla aynı model.

Uçakların ihale kapsamında 3 yıl süre ile 2025, 2026 ve 2027 yıllarının 15 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında görev yapmak üzere kiralanacağı ilan edildi. Üstelik ilan yabancı şirketlere de açık” ifadelerine yer verdi.