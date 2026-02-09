Uçakta 'duman' paniği: İstanbul-Kahire uçağı acil iniş yaptı

İstanbul'dan Kahire'ye gitmek 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Egyptair'e ait MS738 sefer sayılı Airbus A320 Neo tipi uçağın pilotları, kokpitte duman görülmesi üzerine Trafik Kontrol Merkezi'ne acil durum bildirdi.

Acil iniş talebinde bulunulması üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı hava kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri hazır duruma getirildi.

İzin verilmesinin ardından uçak, İGA ARFF ekiplerinin eşliğinde 17L nolu piste sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçakta yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Uçak, 3 saat gecikmenin ardından tekrar havalanarak Kahire seferini tamamladı.