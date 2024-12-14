Uçakta olay çıkarıp "Türkiye’yi satın alırım" diyen yolcu kara listeye alındı

Türk Hava Yollarının (THY) Dubai-İstanbul uçağında sarhoş bir yolcu taşkınlık yaptı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında business sınıfında seyahat eden A.Ö. isimli yolcu, sarhoş olduktan sonra yanındaki kişiyi rahatsız etti. Rahatsız olan yolcu, kabin memurları tarafından başka bir koltuğa alındı.

Taşkınlık çıkaran yolcuya içki verilmemesi kararı alındı. Bunun üzerine ayağa kalkan yolcu, kabin ekibine ve diğer yolculara küfür etti. Kural dışı yolcu, aynı tavırları sürdürmesi nedeniyle uçakta kelepçelendi.

"MİLYAR DOLARLIK ADAMIM"

Uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin videoda, kural dışı yolcunun kendisini uyaran yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım, ben Türkiye’yi satın alırım" dediği görülüyor.

KARA LİSTEYE ALINDI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.