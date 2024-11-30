Uçakta rahatsızlanmıştı: 'Cübbeli Ahmet' taburcu edildi

Kamuoyunda ’Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için gittiği Kayseri’de hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen programa katılmak üzere havalimanına gitti.

Kayseri’ye gelirken, uçakta rahatsızlanan Ünlü, havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ünlü’nün avukatı Emir Akpınar ise geçekleşecek olan programda aksama olmadığını söyledi.

Akpınar, şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar hocam buraya bir program için gelmişti. Kadir Has Kongre Merkezi’nde saat 19.30’da basketbol sahasında bir sohbet olacak. Programda herhangi bir aksama yok. 19.30’da tüm Kayserili hemşehrilerimiz programa davetlidir. Programda herhangi bir aksama olmayacak. Hastaneden birazdan taburcu olacak ve Kadir Has Kongre Merkezi’ne geçeceğiz bizler de."