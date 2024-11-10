Uçaktaki gazeteci 'düzeltme' istedi: Erdoğan’ın Bahçeli sözleri nerede?
Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere soru yasağı getirildiğini ve Devlet Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili sözlerinin sorulmamasının istendiğini yazdı. Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, "Bana bu yönde bir telkin" yapılmadı diyerek Bahçeli'nin sözlerinin Erdoğan'a sorulduğunu ve düzeltme yapılmasını istedi. Saymaz, Çakır'a verdiği yanıtta, "Eğer kastettiğim soru sorulduysa cevabı nerede?" dedi.
Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamasının Erdoğan'a sorulduğunu ifade etti.
Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere soru yasağı getirildiğini yazdı.
Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kez de MHP lideri Bahçeli’nin Erdoğan’ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamasının sorulmaması istendi. Gazetecilere üç kez 'Sakın sormayın' diye uyarı yapıldı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere yine soru yasağı getirildi.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 9, 2024
Bu kez de MHP lideri Bahçeli’nin Erdoğan’ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamasının sorulmaması istendi.
Gazetecilere üç kez “Sakın sormayın” diye uyarı yapıldı.
BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ ERDOĞAN'A SORULMUŞ
Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, gazeteci Saymaz'a verdiği yanıtta, Bahçeli'nin Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili sözlerinin sorulduğunu ifade etti.
Çakır, "Bana bu yönde bir “uyarı” ya da “telkin” yapılmadı. Kastettiğin soru da dahil ülke gündemine dair tüm sorular Sayın Cumhurbaşkanı’na soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı sohbet ortamında ve “kısıtlı” bir sürede geçen röportaj esnasında sorularımıza yanıt verdi" ifadelerini kullandı.
Fevzi Çakır, ayrıca, "“Zan” altında bıraktığın şahsım adına düzeltme rica ederim" dedi.
Bana bu yönde bir “uyarı” ya da “telkin” yapılmadı. Kastettiğin soru da dahil ülke gündemine dair tüm sorular Sayın Cumhurbaşkanı’na soruldu.— Fevzi Çakır (@fevzickr) November 10, 2024
Sayın Cumhurbaşkanı sohbet ortamında ve “kısıtlı” bir sürede geçen röportaj esnasında sorularımıza yanıt verdi.
“Zan” altında bıraktığın… https://t.co/LkVEsO02M4
SAYMAZ: SORU SORULDUYSA CEVABI NEREDE?
İsmail Saymaz, Fevzi Çakır'ın sözleri üzerine, "Ben hiçbir gazeteciyi kastetmedim ve zan altında bırakmadım. Kaynaklarıma güveniyorum" dedi.
Saymaz, "Eğer kastettiğim soru sorulduysa neden İletişim Başkanlığı’nın metninde yer almıyor? Eğer kastettiğim soru sorulduysa cevabı nerede?" sorularını yöneltti.
Ben hiçbir gazeteciyi kastetmedim ve zan altında bırakmadım.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 10, 2024
Kaynaklarıma güveniyorum.
Eğer kastettiğim soru sorulduysa neden İletişim Başkanlığı’nın metninde yer almıyor?
Eğer kastettiğim soru sorulduysa cevabı nerede?https://t.co/2bb5kkDlSn https://t.co/hJB5jgKz7S
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN METNİNDE YER ALMIYOR
İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı metinde Bahçeli'nin sözlerine ilişkin bir soru ve Erdoğan'ın yanıtı yer almıyor.
BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Bahçeli, şunları söylemişti: "Aklında hala soru işareti olanlar varsa, son tahlilde diyeceğim de şudur; Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır?"
Öte yandan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı da yinelemiş ve şunları ifade etmişti: "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım."