Uçaktaki gazeteci 'düzeltme' istedi: Erdoğan’ın Bahçeli sözleri nerede?

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamasının Erdoğan'a sorulduğunu ifade etti.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere soru yasağı getirildiğini yazdı.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kez de MHP lideri Bahçeli’nin Erdoğan’ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamasının sorulmaması istendi. Gazetecilere üç kez 'Sakın sormayın' diye uyarı yapıldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere yine soru yasağı getirildi.

Bu kez de MHP lideri Bahçeli’nin Erdoğan’ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamasının sorulmaması istendi.

Gazetecilere üç kez “Sakın sormayın” diye uyarı yapıldı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 9, 2024

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ ERDOĞAN'A SORULMUŞ

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, gazeteci Saymaz'a verdiği yanıtta, Bahçeli'nin Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili sözlerinin sorulduğunu ifade etti.

Çakır, "Bana bu yönde bir “uyarı” ya da “telkin” yapılmadı. Kastettiğin soru da dahil ülke gündemine dair tüm sorular Sayın Cumhurbaşkanı’na soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı sohbet ortamında ve “kısıtlı” bir sürede geçen röportaj esnasında sorularımıza yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Fevzi Çakır, ayrıca, "“Zan” altında bıraktığın şahsım adına düzeltme rica ederim" dedi.

Bana bu yönde bir “uyarı” ya da “telkin” yapılmadı. Kastettiğin soru da dahil ülke gündemine dair tüm sorular Sayın Cumhurbaşkanı’na soruldu.



Sayın Cumhurbaşkanı sohbet ortamında ve “kısıtlı” bir sürede geçen röportaj esnasında sorularımıza yanıt verdi.



“Zan” altında bıraktığın… https://t.co/LkVEsO02M4 — Fevzi Çakır (@fevzickr) November 10, 2024

SAYMAZ: SORU SORULDUYSA CEVABI NEREDE?

İsmail Saymaz, Fevzi Çakır'ın sözleri üzerine, "Ben hiçbir gazeteciyi kastetmedim ve zan altında bırakmadım. Kaynaklarıma güveniyorum" dedi.

Saymaz, "Eğer kastettiğim soru sorulduysa neden İletişim Başkanlığı’nın metninde yer almıyor? Eğer kastettiğim soru sorulduysa cevabı nerede?" sorularını yöneltti.

Ben hiçbir gazeteciyi kastetmedim ve zan altında bırakmadım.

Kaynaklarıma güveniyorum.

Eğer kastettiğim soru sorulduysa neden İletişim Başkanlığı’nın metninde yer almıyor?

Eğer kastettiğim soru sorulduysa cevabı nerede?https://t.co/2bb5kkDlSn https://t.co/hJB5jgKz7S — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 10, 2024

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN METNİNDE YER ALMIYOR

İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı metinde Bahçeli'nin sözlerine ilişkin bir soru ve Erdoğan'ın yanıtı yer almıyor.