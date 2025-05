Uçan Adam Sabri kimdir? Uçan Adam Sabri neden öldü? Sabri Yıldız hakkında bilinenler

UÇAN ADAM SABRİ KİMDİR?

Sabri Yıldız, 1965 veya 1966 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğmuş, Zaza kökenli bir Türk televizyon kişiliğidir. Çocukluk yıllarını Adapazarı'nda geçirmiştir. 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılmış ve burada "Allah Allah" nidalarıyla kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia etmesiyle tanınmıştır. Bu performansı, "Havada durdum, şahitlerim var" repliğiyle birlikte internetin erken dönemlerinde viral olmuş ve Yıldız'ı Türkiye'nin ilk internet fenomenlerinden biri haline getirmiştir.

SABRİ YILDIZ HAKKINDA BİLİNENLER

Uçan Adam Sabri’nin bu çıkışı, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Şafak Sezer, Vodafone’un kırmızı reklam serisinde Yıldız’ı "Uçan Selim" adıyla taklit etti. Bu reklamdan sonra Esra Ceyhan, Vodafone’a dava açtı. Ceyhan, yaşananları "istemeden yaşadığım bir olaydı" şeklinde ifade etti. Sabri Yıldız ise reklamdan doğan telif haklarından ücret almadığını ve Şafak Sezer’e dava açmak istediğini fakat maddi imkânsızlıklar nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini söyledi.

Sabri Yıldız, çeşitli televizyon programlarına da konuk oldu. Kanal-İ-Zasyon adlı filmde küçük bir sahnede yer aldı. Petek Dinçöz’ün sunduğu "Arım Balım Peteğim", Serhan Başbahçıvan’ın sunduğu "Neşter" ve Utku Görkem Kırdemir'in sunduğu "Çıkmaz Sokak" gibi programlara katıldı. “Biyoenerji ile hastalık tedavisi” konulu bir programda uzman Alaaddin Sunar, Yıldız’a “Sizin yüzünüzden bize şarlatan gözüyle bakıyorlar” dedi. Yıldız’ın gösterisi ayrıca Jay Leno’nun "The Tonight Show" programında ve "The Young Turks" gibi uluslararası platformlarda da gösterildi. Cem Yılmaz da Can Dündar'ın "Neden?" adlı programında Yıldız'a gönderme yaparak, “Ben de kendi çapımda uçuyorum” demiştir.

Zamanla ekranlardan uzaklaşan Yıldız, maddi sıkıntılarla da gündeme gelmiş ve bir dönem depresyon ve psikolojik tedavi görmüştür. Ümraniye'de arkadaşının dükkânında elektrikçi olarak çalışmıştır.

UÇAN ADAM SABRİ NEDEN ÖLDÜ?

Sabri Yıldız, 30 Mart 2025 tarihinde Yalova'da hayatını kaybetmiştir. Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamış, ancak uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinmektedir. Vefat haberi, sosyal medya fenomeni YouTuber Testo Taylan tarafından duyurulmuştur.