Uçan çatının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle uçan çatının altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Kiraz Mahallesi’nde meydana geldi.

Saat 16.30 sıralarında şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden sökülen çatı Fahri Çanakpınar’ın (59) üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çatının altından çıkarılan Fahri Çanakpınar, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.