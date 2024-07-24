‘Uçan deha Bayraktar’

Diyanet’in on milyonlarca lira harcayarak bastırdığı çocuk dergisinde propaganda niteliğinde ifadeler yer aldı. Diyanet Çocuk’un Temmuz sayısında, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar için “Deha” ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuklara yönelik dergisinin temmuz sayısı için “Uçan Dehalar” isimli özel bir bölüm hazırlandı. Dergide, “Uçan Dehalar” teması kapsamında ayrılan iki sayfada dikkati çeken bir bölüm yer aldı. Uzay teknolojilerinin anlatıldığı bölümden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar çıktı. Diyanet Çocuk Dergisi’nin Temmuz sayısındaki, “Uçan Dehalar” bölümünde uzay teknolojisinin yanı sıra İHA ve SİHA’ların fotoğraflarına yer verilmesi de dikkati çekti. Bu kapsamda Kızılelma, Kaan ve Akıncı gibi insansız hava araçlarının fotoğrafları ile Bayraktar’ın TB2 isimli hava aracının görseli kullanıldı.

‘DEHALAR’

Dergide, uzay ve havacılık ile ilgili kısa bir yazıya da yer verildi. Bilim insanlarının, sürekli olarak uzay ve havacılık teknolojileri üzerinde çalıştığının belirtildiği yazıda, “Örneğin, Selçuk Bayraktar gibi dehalar, insansız hava araçları (İHA) ile teknolojinin sınırlarını zorluyorlar" denildi.

UZAY TURİZMİ

Türkiye’nin uzaya gönderdiği ilk astronot olan Alper Gezeravcı’nın fotoğrafı da dergiye basıldı. Selçuk Bayraktar ile birlikte, “Uçan deha” olarak anılan Gezeravcı için şu not düşüldü: “Uzay keşfi dünya dışındaki gezegenlere seyahat etmemizi sağlayacak teknolojik gelişmelerle gerçekleşecek. Türk astronotlar da unutulmamalı. Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever gibi astronotlarımız, artık uzayı keşfetmek için yola çıkıyorlar. Gelecekte, insanlar daha da büyük hayaller peşinde koşacaklar. Uzay turizmi sayesinde, insanların uzaya seyahat etmelerini ve diğer dünyaları keşfetmelerini sağlayacak yeni deneyimler yaşayabiliriz. Gökyüzünde sınırlar yoktur. Müslüman Türk bilginlerinin hikâyesi bize gösteriyor ki hayal gücü ve çalışma ile herkes kendi uçuşunu gerçekleştirebilir.”