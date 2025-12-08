Uçan kuşu da haczettiler

İktidar kurmayları enflasyonun düştüğünü iddia edip ekonomide düzelme olduğunu öne sürse de yurttaş borçlanmadan hayatını sürdüremiyor. Borcu borçla kapatmak zorunda kalan yurttaşın kredi ve kredi borcu her geçen gün artıyor.

1,8 MİLYON KİŞİ TAKİPTE

2025 yılı Ekim ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 153 bin 378, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise 123 bin 753 oldu.

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 142 artış ile 261 milyar TL oldu.

Bireysel kredi ve kredi Kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam eden kişi sayısı ise 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 4 milyon 179 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

230 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verilerine göre ise takibe düşen kredi ve kredi kartı alacak tutarı ocak ayında 116 milyar 457 milyon TL’den 28 Kasım haftasında 227 milyar 991 milyon TL’ye yükseldi.

Takibe düşen kredi borcu 59 milyar 756 milyon TL’den 110 milyar 377 milyon TL’ye kredi kartı borcu ise 56 milyar TL 701 milyon TL’den 117 milyar 613 milyon TL’ye çıktı.

Öte yandan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “ekonomi iyi gidiyor” açıklamalarının sahadaki durumla uyuşmadığını söyledi. Gürer, “İşçi, çiftçi, esnaf, emekli bu iyi gidişi göremiyor. Sanayici bile konkordato kıskacında. Vatandaşın güvercinine dahi haciz geldi” dedi.

İCRA SAYISI UÇTU

İcra dairelerindeki dosya sayısının ulaştığı seviyeye dikkat çeken Gürer, “İcra dairelerinde derdest durumda olan dosya sayısı 24 milyon 769 bin 227’ye ulaştı. Bir yıl önce bu sayı 22 milyon 912 bindi. İcra dosyaları milyon milyon artıyor. Ailelerin, vatandaşların yaşam mücadelesinin ne kadar ağırlaştığının göstergesi bu,” ifadelerini kullandı. Aynı dönemde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının 8 milyon 529 binden 9 milyon 698 bine çıktığını belirten Gürer, borç yükünün taşınamaz hale geldiğini söyledi.

GÜVERCİNE HACİZ

Gürer’in en dikkat çekici örneği ise Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşanan bir haciz işlemi oldu.

Bir vatandaşın güvercinlerine özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulanmasını “ekonomik çöküşün sembolü” olarak nitelendiren Gürer, “Vatandaşın evinde haczedilecek bir şey bulamayınca güvercinlerine haciz uygulandı. Dumanlı, beyaz, Arap, deve tüylü güvercinler… Hepsi tek tek değer biçilip satış listesine konuldu” dedi. Dumanlı güvercinlere 2.700 lira, deve tüylü güvercinlere 6.000 liraya kadar değer biçildiğini hatırlatan Gürer, bunun ekonominin vatandaşı nasıl tükettiğinin somut göstergesi olduğunu söyledi.

Vatandaşın kredi ve kredi kartı borçlarının 5 trilyon 332 milyar lirayı aştığını belirten Gürer, “Zamanında ödenmediği için takibe alınan borç 224 milyar liraya ulaştı. TOKİ’ye borç 80 milyar, varlık yönetim şirketlerine borç 79 milyar. Vatandaşın toplam borcu 5 trilyon 715 milyar lirayı buldu” dedi.