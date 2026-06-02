Uçan Süpürge Festivali başlıyor

Kültür Sanat Servisi

2-7 Haziran arasında Uçan Süpürge Vakfı'nın düzenlediği 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bugün Kült Kavaklıdere Sineması’nda gerçekleşecek film gösterimleriyle başlıyor.

Bu yıl “Çiçek mi dediniz?” teması ile yola çıkan festivalin açılış töreni, saat 20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi’nde düzenlenecek. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu üstleneceği gecede Onur Ödülü, tiyatro sahnelerinin, film ve dizi setlerinin usta oyuncusu Emel Göksu’ya takdim edilecek.

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri; Brezilya sinemasının feminist direnişçisi Lucia Murat'a, sinemamızın genç ve dinamik yapımcı kuşağının önde gelen temsilcilerinden Dilde Mahalli'ye ve yeteneği Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası yapımlara yayılan oyuncu Melisa Sözen'e sunulacak. Genç Cadı Ödülü ise Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla tanınan ve sinema, tiyatro ile dizi çalışmalarını bir arada yürüten 19 yaşındaki Ece Bağcı’ya verilecek.

Festival bellek ve direniş temalarının öne çıktığı 9 bölümde, 23 ülkeden 47 filmin Türkiye ve Ankara prömiyerlerine ev sahipliği yapacak. Gösterimler Kült Kavaklıdere Sineması, Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Biletler Biletinial üzerinden ve Kült Kavaklıdere gişelerinden tam 100 TL, öğrenci ve emekli 50 TL olarak temin edilebilecek. Tüm seanslarda askıda bilet uygulaması devam ederken, Etimesgut ve Mamak Belediyesi'ndeki gösterimler ücretsiz olarak takip edilebilecek. Kült Kavaklıdere'de ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek festivalin yan etkinlikleri arasında ise “Türkiye’deki Sinema ve Dizi Endüstrilerinde Teknik Alanda Kadın Emeği”, “Sınırda Yaşamak: Orta Doğu’da Kadın, Hafıza ve Direniş” ve “Uluslararası Satış, Dağıtım ve Festivallerin Gizemini Çözmek” başlıklı paneller yer alıyor.