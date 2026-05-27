Uçan Süpürge Film Festivali 29. yılında: Hafıza ve direniş alanı

"Kadın filmleri festivalleri yalnızca film göstermez; arşiv kurar, hafıza taşır, karşılaşmalar yaratır.” Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl 29. kez izleyiciyle buluşuyor.

Festival 2-7 Haziran arasında Ankara’da Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde izleyicileriyle buluşacak.

Sinemaseverler bellek ve direniş temalarının öne çıktığı, 9 bölümde toplanan 23 ülkeden 47 filmin Türkiye ve Ankara prömiyerlerini izleme ve çeşitli yan etkinliklere katılma şansı bulacak.

Festivalin Başkanı Ayşe Ürün Güner ile bu yılın temasını, programın öne çıkan başlıklarını ve kadın filmleri festivallerinin bugünkü önemini konuştuk.

Ayşe Ürün Güner

Uçan Süpürge bu yıl 29. kez düzenleniyor. Sizin için bu festival ne ifade ediyor?

Uçan Süpürge bizim için yalnızca bir film gösterim programı değil. Kadınların, farklı coğrafyalardan gelen hikâyelerin, bastırılmış hafızaların ve sinema yoluyla kurulan dayanışmanın kamusal alanda görünürlük kazanması anlamına geliyor. 29 yıldır Ankara’da böyle bir festivalin var olması çok kıymetli. Kültür-sanat etkinliklerinin yalnızca birkaç merkeze sıkışmaması, Ankara’da canlı bir sinema kamusunun sürdürülmesi açısından da festivalin özel bir yeri var.

Bu yıl festivalin temel meselesini nasıl tarif edersiniz?

Bu yıl en çok kadınların hikâyelerini tek bir imgeye, tek bir temsile, tek bir kalıba sıkıştırmamayı önemsiyoruz. Hülya Gülbahar’ın kıymetli sözlerinden ilhamla “Çiçek mi Dediniz?” derken aslında tam da bunu kastediyoruz. Kadın sineması yalnızca kadın karakterlerin anlatıldığı filmlerden ibaret değil; üretim koşullarından set emeğine, hafıza politikalarından bedenin temsil edilme biçimlerine, şiddetin nasıl gösterildiğinden dayanışmanın nasıl kurulabileceğine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Programda izleyiciyi neler bekliyor?

Programda hem Türkiye’den hem dünyadan filmler var. Kurmaca, belgesel, kısa film ve deneysel işlerin yanı sıra ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle sinemanın farklı biçimlerini bir araya getiriyoruz. Lúcia Murat ve Yeşim Ustaoğlu gibi çok önemli yönetmenlerin ustalık sınıfları festivalin güçlü damarlarından biri olacak. Ayrıca “teknik alanda kadın emeği”, “Orta Doğu’da kadın, hafıza ve direniş”, “uluslararası satış, dağıtım ve festivaller” gibi başlıklarla sinemayı yalnızca beyazperdede değil, üretim ve dolaşım koşullarıyla da tartışacağız.

Gösterimlerin ardından ekip katılımıyla söyleşiler yapılacak olması da bizim için çok önemli. Çünkü festivalin yalnızca film izlenen bir alan değil, izleyiciyle film ekibini buluşturan canlı bir tartışma zemini olmasını istiyoruz.

Bu yıl öne çıkan özel seçkilerden biri Judit Elek anısına hazırlanan seçki oldu. Bu seçkinin festival açısından anlamı nedir?

Kadın filmleri festivalleri yalnızca yeni filmlere alan açmaz; aynı zamanda kaybettiklerimizi, mücadele edenleri, iz bırakanları ve sinema hafızasına emek verenleri de hatırlar. Macar yönetmen Judit Elek anısına hazırlanan seçkiyi bu yüzden yalnızca bir anma olarak değil, bir hafıza ve dayanışma alanı olarak görüyoruz. Feminist kültür politikası biraz da budur: Kaybı unutmaya değil, hatırlamaya; hatırlamayı da yalnızca nostaljiye değil, bugünün mücadelesine bağlamak.

Lúcia Murat seçkisi de programın önemli başlıklarından biri. Onu neden önemsiyorsunuz?

Brezilya Büyükelçiliği’nin desteğiyle gösterilecek üç filmden oluşan Lúcia Murat seçkisi, festivalin hafıza, tanıklık ve mücadele ile kurduğu ilişki açısından çok kıymetli. Murat’ın sineması kişisel hafıza ile toplumsal tarihi birbirinden ayırmayan bir sinema. Bizim özellikle önemsediğimiz noktalardan biri de festivalin hafızayı yalnızca geçmişe bakan bir yas alanı olarak değil, bugünü dönüştüren bir direnç alanı olarak kurması. Kadınların maruz kaldığı şiddeti konuşuyoruz ama orada kalmıyoruz; sinemanın iyileştirici, hatırlatıcı ve dönüştürücü gücünü de öne çıkarmaya çalışıyoruz.

Programdaki filmler hangi temalar etrafında bir araya geliyor?

Kuru Taşın Başı, Sinema Jazireh, Rahibeler Vatikan’a Karşı, Replika gibi filmler kadınların farklı coğrafyalardaki deneyimlerini, hafızalarını ve mücadele biçimlerini bir araya getiriyor. Programda çok farklı estetik biçimler ve anlatı türleri var. Bu çeşitlilik de festivalin temel meselesiyle örtüşüyor. Kadınların hikâyeleri tek bir biçimde, tek bir sesle, tek bir imgeyle anlatılamaz.

Festivalin Etimesgut ve Mamak’a da uzanması neden önemli?

Programın Kült Kavaklıdere Sineması’nın yanı sıra Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’ne ve Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesi’ne de uzanması çok mühim. Çünkü sinemayı yalnızca merkezde değil, kentin farklı alanlarında izleyiciyle buluşturmak festivalin kamusal niteliğini güçlendiriyor. Uçan Süpürge’nin Ankara’da kurduğu bağ biraz da burada yatıyor: Festival yalnızca belirli bir izleyici grubuna değil, kentin farklı bölgelerine de seslenmeye çalışıyor.

Bugün kadın filmleri festivallerine neden daha fazla ihtiyaç var?

Bugün dünyada kadınların bedeni, emeği, yaşam hakkı ve söz söyleme hakkı yeniden müdahalelerin konusu hâline geliyor. Tam da böyle bir dönemde kadın filmleri festivalleri çok daha kritik. Çünkü bu festivaller yalnızca film göstermez; arşiv kurar, hafıza taşır, karşılaşmalar yaratır, genç yönetmenlere alan açar ve izleyiciyi pasif bir konumdan çıkarıp tartışmanın parçası hâline getirir.

Festivalin arkasındaki emeğe dair ne söylemek istersiniz?

Bu noktada festival program direktörümüz sevgili Alin Taşçıyan’a ve tüm Uçan Süpürge ekibine özellikle teşekkür etmek isterim. Böyle bir festivali hazırlamak yalnızca film seçmekten ibaret değil; hafızayı taşımak, dayanışma ağları kurmak, konukları, izleyiciyi, sinemacıları ve kenti aynı ortak zeminde buluşturmak demek. Bu emeğin görünür olmasını çok önemsiyorum.

Son olarak izleyiciye çağrınız nedir?

Bu yıl izleyiciyi yalnızca film izlemeye değil, birlikte düşünmeye, tartışmaya, tanışmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz. Çünkü bizim için festival, perdede başlayan ama salondan çıktıktan sonra da devam eden bir deneyim. Kadınların hikâyelerine, hafızalarına, öfkelerine, neşelerine ve dirençlerine birlikte tanıklık etmek istiyoruz.