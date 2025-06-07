Uçan Süpürge’de ödüller verildi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ankara’daki Kült Kavaklıdere Sineması’ndaki törenle sona erdi. Festivalin Her Biri Ayrı Renk başlıklı yarışmalı bölümünün FIPRESCI Ödülü’nü Emine Yıldırım’ın yönettiği Gündüz Apollon, Gece Athena kazandı.

İzleyici Ödülü’nün sahibi ise Black Box Diaries oldu. Almanya’dan Bettina Hirsch, Meksika’dan Adriana Fernandez ve Türkiye’den Senem Erdine’den oluşan FIPRESCI Jürisi Gündüz Apollon, Gece Athena’ya verdiği ödülün gerekçesini “Bireysel acılarımızla toplumsal yaralarımızı, geçmişle bugünü, görünenle görünmeyeni, hayatla ölümü ustaca birbirine bağlayan benzersiz bir film. Anlatıya derinlik katan oyuncu performansları, sıra dışı mizahı, hayatı, dayanışmayı, umudu kutsayan taze yaklaşımıyla iyileştiren, ilham veren, kalıcı bir etki uyandırıyor” diye açıkladı.

Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner yaptığı konuşmada, “Dile kolay 28 yıldır koştururken festival için ‘acaba olacak mı, yapabilecek miyiz’ dedik. Ama dirençli, mücadeleyi elden bırakmayan bir kadın grubunun, köklerimizin oradan geldiğini bildiğimiz için ilk önce şunu yaptık; ‘biz çekirdek grup olarak bir araya geldik yapmak zorundayız, yapmalıyız’ dedik. Biraz daha adım attık ve adım adım ilerledik" dedi.

Törende, Prof. Dr. Melek Göregenli’nin yazdığı festival metninin oyuncu Tilbe Saran tarafından seslendirildiği klip de katılımcılarla buluştu. Film gösterimleri ile birlikte, birçok panel, söyleşi ve atölyeye ev sahipliği yapan festivalde çekilen karelerden oluşan ‘Festival nasıl geçti?’ videosunun gösterimi yapıldı.

Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gösterimleri gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ‘Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler’ temasıyla kadın sinemacıların kadrajından kadın hikayelerini anlattı; kadınların emeğini, direncini, ve yaratıcılığını beyazperdeye taşıdı.