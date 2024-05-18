Uçan Süpürge’nin en iyi filmi ‘Gloria’ seçildi

Oktay EVSEN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kült Kavaklıdere’de yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Fransa ve İspanya’dan sonra dünyadaki üçüncü kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge’de bu yıl Britt Sørensen, Katharina Dockhorn ve Necla Algan'dan oluşan Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi, Margherita Vicario’nun yönetmenliğini üstlendiği “Gloria”yı En İyi Film seçti. 24-26 Mayıs arasında Diyarbakır’a gidecek olan festival ekim ayında Eskişehir’de.