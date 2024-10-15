Üçlü iktidar koalisyonu dağıldı, seçim kapıda

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İzlanda Başbakanı Bjarni Benediktsson, üçlü iktidar koalisyonu içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetin feshedildiğini açıkladı. Benediktsson, Cumhurbaşkanı Halla Tómasdóttir'in parlamentoyu feshetme önerisini kabul etmesi halinde 30 Kasım'da yeni parlamento seçimlerinin yapılmasının beklendiğini belirtti.

İzlanda'da hükümet Benediktsson'un muhafazakâr Bağımsızlık Partisi, merkez sağ İlerleme Partisi ve Yeşiller'den oluşuyor. Hükümet, İzlanda'da geçen aylarda gerçekleşen volkanik patlamaların birçok kişiyi evsiz bırakmasının ardından belirsizlikle boğuştu. Yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranlarıyla karşı karşıya olan ülke ekonomisi, felaketten sonra daha da geriledi.