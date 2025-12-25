Üçlü Sahel İttifakı’ndan ortak operasyon kararı

Dış Haberler

Orta Afrika’da Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleri Mali, Burkina Faso ve Nijer, bölgede etkisini artıran El Kaide ve IŞİD bağlantılı silahlı gruplara karşı gelecek günlerde geniş çaplı operasyonlar başlatacaklarını açıkladı.

Mali’nin başkenti Bamako’da düzenlenen AES ikinci yıllık liderler zirvesinde konuşan Burkina Faso’daki askeri yönetimin lideri ve AES’in yeni dönem başkanı İbrahim Traore, üç ülkenin kurduğu ortak askeri birliğin sahadaki operasyonlara destek vereceğini söyledi.

İttifakın ülkelerdeki tüm işgal güçlerine son verdiğini belirten Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani ise Fransa ve ABD’nin ülkeden çıkarılmasına vurgu yaparak “Artık hiçbir ülke ya da çıkar grubun ülkelerimiz adına karar veremez” dedi.