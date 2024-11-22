UCM Başsavcısı Khan'dan "Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine uyun" çağrısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri kararının uygulanması için üye ülkelere çağrıda bulundu.

Çağrı, bugün Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze’de 8 Ekim 2023 tarihi itibarıyla işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından geldi.

UCM Başsavcısı Khan, 124 üye ülkeye yönelik olarak yaptığı çağrıda, “Mahkemeye üye olan tüm devletlere, Roma Statüsü’ne bağlılıklarını göstermeleri ve bu yargı kararına saygı göstererek uymaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne üye olmayan ülkeleri ise uluslararası hukukun korunması için işbirliğine davet etti.

Gazze’deki duruma ilişkin incelemelerinin devam ettiğini ve ekibinin mahkemenin yetki alanında yer alan Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere ek soruşturma alanlarını incelediğini vurgulayan Khan, “Gazze ve Batı Şeria’da şiddetin tırmanması, insanı yardımlara erişimin daha da kısıtlanması ve uluslararası suç iddialarının çoğalmasına ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum” dedi.

KARAR DELİLLERE DAYANIYOR

Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin savcılık tarafından sunulan delillere dayandığını vurgulayan Khan, UCM yargıçlarının Netanyahu ve Gallant’ın savaş suçlarından ve açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak başta olmak üzere cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemleri içeren insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına inanmak için yeterli gerekçeler bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kanunların herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Khan, tutuklama emirlerinin, doğrulanabilir ve tarafsız delillere dayalı bağımsız bir soruşturma sonrasında çıkarıldığına dikkat çekti.

Khan, “Roma statüsüne taraf olan tüm devletleri yükümlülüklerini yerine getirmeye ve adli emirlere saygı göstererek bunlara uymaya davet ediyorum. Taraf olmayan devletlerin ise işbirliği ortaya koymalarını ve uluslararası hukuka ve sorumluların hesap vermelerinin sağlanmasına destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

UCM’nin kararının açıklanmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de kararın bağlayıcı olduğunu vurgulamış ve AB üyesi ülkelerin tamamı dahil mahkemeye üye olan tüm ülkelerin kararı uygulaması gerektiğini belirtmişti.

ABD KARARI KINADI, BİRÇOK AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ KARARA UYACAK

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi.

ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor" ifadesini kullandı.

UCM'nin kararlarına uymanın önemine dikkat çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tutuklama emirlerinin siyasi amaçlı olmadığını ve saygı gösterilmesi ve uygulanması gerektiğini belirtti.

Tutuklama emirlerini "önemli bir adım" olarak nitelendiren İrlanda Başbakanı Simon Harris, UCM'nin çalışmalarının acil bir şekilde ilerlemesini sağlamak için iş birliği çağrısında bulundu.

İspanya'nın ikinci Başkan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolando Diaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Madrid'in adaletin yanında olduğunu kaydetti. Diaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman adaletin ve uluslararası hukukun yanındayız. Filistin halkının soykırımı cezasız kalamaz" dedi.

İsviçre Federal Adalet Ofisi, Roma Statüsü uyarınca UCM ile iş birliği yapma yükümlülüğünü dile getirerek, İsviçre topraklarına girmeleri halinde Netanyahu veya Gallant'ı tutuklayıp iade etme sözü verdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ​​parlamentoya ülkesinin UCM'nin bağımsızlığına saygı duyduğuna dair güvence verdi. Veldkamp, Hollanda yetkililerinin emirler doğrultusunda hareket edeceklerini ve Netanyahu ve Gallant ile gereksiz temaslardan kaçınacaklarını ifade etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg emirleri "anlaşılmaz ve gülünç" olarak eleştirdi, ancak Avusturya'nın bunları uygulama konusundaki yasal görevini kabul etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, UCM tüzüğüne uygun hareket etmenin önemini kabul etti ancak Netanyahu veya Gallant'ın tutuklanması konusunda “yasal karmaşıklıkları” gerekçe göstererek, taahhütte bulunmaktan kaçındı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, UCM’nin kararının müttefiklerle iş birliği içinde yorumlanmasının önemini vurguladı ve mahkemenin yasal, siyasi olmayan rolüne desteğini yineledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, UCM'nin "davayı en yüksek adil yargılama standartlarına dayanarak sürdüreceğine" güvenerek yargısal adaletin önemini ifade etti.