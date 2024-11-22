UCM'nin Netanyahu kararına birçok ülkeden destek: "Gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyuruldu.

Tutuklama emrine farklı ülkelerden destek geldi.

Hollanda, ülkeye gelmesi halinde Netanyahu'nun tutuklanacağını ifade ederken, İtalya'dan da "Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız" açıklaması geldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tutuklama kararına ilişkin "Netanyahu bir soykırımcı" diyerek ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu. Petro, "Eğer Biden bu emri görmezden gelirse, dünya barbarlığa sürüklenmiş olur" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise tüm ülkeleri uluslarası hukuka uymaya davet etti.

SANDERS KARARI DESTEKLEDİ, BİDEN TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından, karara katıldığını belirtti.

Sanders, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yaptı.

UCM'nin suçlamalarının sağlam temellere dayandığını kaydeden Sanders, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını hatırlattı.

Sanders, "Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, tutuklama emrini "rezalet" olarak nitelendirdi.

Biden, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Biden, "UCM'nin İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarması rezalettir" ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas'ın "eş değer" olmadığını belirten Biden, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv'in yanında yer alacaklarını yineledi.

ARJANTİN UCM'NİN KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Arjantin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi.

Arjantin Devlet Başkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, "UCM'nin, İsrail Başbakanı ve eski Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmasına kesinlikle katılmıyoruz. Bu karar, Hamas ve Hizbullah gibi terör örgütlerinin sürekli saldırıları karşısında İsrail'in meşru savunma hakkını göz ardı ediyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanırken, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, İsrail'in halkını koruma hakkına saygı duyduğu ve bu ülkeyle dayanışmasını bir kez daha ifade ettiği belirtildi.

Hamas ve Hizbullah'ın eylemlerinin kınanmasının talep edildiği açıklamada, İsrail'in egemenliğini savunan ve bölgede kalıcı barış için adil ve tarafsız bir yaklaşım sergilenmesi istendi.

CEZAYİR: İSRAİL'İN DOKUNULMAZLIĞINI SONA ERDİRECEK BİR ADIM

Cezayir ise tutuklama kararına ilişkin, "İsrail'in dokunulmazlığını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kararın "İsrail'in dokunulmazlığını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım" olduğu belirtilen açıklamada, kararın ayrıca; onlarca yıldır süren cezasızlık ve işgalci İsrail'in hesap verebilirlik yönünde atılacak önemli bir adım ve somut bir ilerleme olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Filistin halkı ve bölgedeki tüm ülke ve halklara karşı suçlar işlediğine işaret edilerek, UCM'ye üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası topluma, söz konusu tutuklama kararını uygulamaları ve uluslararası adaletin işleyişinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

"İTALYA'YA GELİRLERSE ONLARI TUTUKLAMAK ZORUNDA KALIRIZ"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise tutuklama emrinin "yanlış" olduğuna inandığını, ancak her ikisinin de İtalya'ya gelmeleri durumunda uluslararası hukuk gereği onları tutuklamak zorunda kalacaklarını söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, bir kanalda yaptığı konuşmada, UCM'nin bugün Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının "yanlış" olduğuna inandığını belirterek, "UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır" dedi.

Diğer taraftan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise UCM'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararın içeriğinin ne olduğunu ve mahkemeyi bu karara iten nedenleri göreceğiz. Mahkemenin siyasi değil, hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte ne olacağını ve ne yapacağımızı, nasıl davranmamız gerektiğini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani / Fotoğraf: AA

Tajani'nin bu açıklaması, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) parlamento grubunda yer alan milletvekili ve senatörlerin tepkisini çekti.

M5S parlamenterleri, ortak açıklamalarında, Bakan Tajani'nin sözlerinin "şok edici ve utanç verici" olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Lahey'deki hakimlerin kararlarının AB üyelerini de bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattığını kaydetti.

TRUDEAU'DAN ULUSLARARASI HUKUKA UYMA ÇAĞRISI

Kanada, UCM'nin tutuklama emri çıkarmasının ardından tüm ülkeleri uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trudeau, herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Kanada'nın, UCM'nin "kurucu üyelerinden" biri olduğunu söyleyen Trudeau, "Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau / Fotoğraf: AA

Justin Trudeau ayrıca, Gazze'de kıtlık ve hastalıkla karşı karşıya olan insanlara yardım götürüldüğünü görmeleri gerektiğini kaydetti.

Tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Trudeau, iki devletli çözümün önemine dikkati çekti.

İSPANYA: FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK SOYKIRIM CEZASIZ KALAMAZ

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, Filistin halkına yönelik soykırımın cezasız kalamayacağını belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine destek verdi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar'ın eski lideri olan Bakan Diaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Daima adaletin ve uluslararası hukukun yanındayız. Filistin halkına yönelik soykırım cezasız kalamaz" ifadesini kullandı.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO: NETANYAHU BİR SOYKIRIMCI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tutuklama kararına ilişkin, "Yapılması gereken mantıklı şey budur. Netanyahu bir soykırımcı" ifadesini kullandı.

Petro, UCM'nin, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması üzerine sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Yapılması gereken mantıklı şey budur. Netanyahu bir soykırımcı. Dünyanın adalet mahkemesi böyle diyor ve bu karara riayet edilmeli" ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro / Fotoğraf: AA

Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a da çağrıda bulunarak, "Eğer Biden bu emri görmezden gelirse, dünya barbarlığa sürüklenmiş olur. Batı, uluslararası politikada bağımsızlığını yeniden kazanmalı ve mahkeme kararına uymak üzere harekete geçmeli" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEY AFRİKA, TUTUKLAMA EMRİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Güney Afrika, uluslararası hukuka olan bağlılığını yeniden teyit ediyor ve tüm devlet taraflarını Roma Statüsü'ndeki yükümlülüklerine uygun şekilde hareket etmeye çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu hukukun üstünlüğünü savunmaya ve insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu.

Daha sonra Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİNDEN ÇAĞRI: "GEÇ KALINMIŞ"

İngiltere'de milletvekilleri ise hükümete çağrıda bulundu.

İngiltere Parlamentosu'nun Avam Kamarası üyesi bir grup milletvekili, UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Avam Kamarasındaki en büyük üçüncü parti grubu olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey, X'ten yaptığı paylaşımda, "İngiltere hükümeti, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda UCM kararını desteklemeli ve uygulamalı. Gazze'deki insani yıkımı durdurmak, rehinelerin evine dönmesini sağlamak ve iki devletli çözüme olanak sağlamak için derhal karşılıklı ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, kararı "geç kalınmış" olarak niteleyerek, "Başbakan ve Dışişleri Bakanı kararı hemen uygulamalı. İngiltere hükümeti, soykırımı engellemek ve İsrail'e silah satışlarını sona erdirmek konusundaki uluslararası yükümlülükleri en sonunda yerine getirecek mi?" diye sordu.

HOLLANDA, NETANYAHU'YU ÜLKEYE GELDİĞİNDE TUTUKLAYACAK

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılandığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hollanda'ya geldiğinde tutuklayacaklarını söyledi.

Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir" dedi.

"FEDERAL HÜKÜMET, SİLAH SEVKİYATINI DERHAL DURDURMALI"

Almanya'da, aralarında Federal Meclis milletvekillerinin de bulunduğu bazı siyasetçiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına destek vererek Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emirleri, İsrail'in savaş suçlarının da sonuçları olduğuna dair önemli işaretler. Federal hükümetin, İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları gidişatına verdiği öldürücü desteği nihayet durduracağını umuyorum" paylaşımında bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Isabel Cademartori de "Federal hükümet, uluslararası tutuklama emri kapsamında aranan savaş suçlusu olduğundan şüphelenilen Netanyahu'ya silah sevkiyatını derhal durdurmalı" açıklamasında bulundu.

Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer ise UCM'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararını haklı bularak, "Savaş suçları savaş suçlarıdır. Federal hükümet İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurmalı. Savaş suçlularına silah sağlamak suçtur" ifadelerini kullandı.