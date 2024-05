UCM Savcısı'ndan, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 'yakalama kararı' talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim A. A. Khan, İsrail ve Hamas yetkilileri için "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Savcı Khan, yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için 'yakalama kararı' başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Khan ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da "yakalama kararı" çıkarılmasını istedi.

Savcı Khan, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle hepsinin cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu söyledi.

