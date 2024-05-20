UCM Savcısı'ndan, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 'yakalama kararı' talebi

UCM Savcısı Karim A. A. Khan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için 'yakalama kararı' başvurusunda bulundu. Savcı Khan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de aralarında olduğu 3 Hamaslı yetkili için de 'yakalama kararı' çıkarılmasını istedi.

Dünya 20.05.2024 14:05 Giriş: 20.05.2024 14:05

Güncelleme: 20.05.2024 14:35 Kaynak: Haber Merkezi

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