UCM tutuklanma emri çıkarmıştı: Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant ABD'ye gidecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkardığı eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Gallant'ın 1 Aralık'ta Washington'a gitmeyi planladığı kaydedildi.

Gallant'ın, ziyareti kapsamında Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığından yetkililerle bir araya geleceği ifade edildi.

TUTUKLAMA EMRİNİN ARDINDAN İLK ZİYARET

Bu, UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından Gallant'ın yurt dışına yapacağı ilk ziyaret olacak.

Gallant, uzun zamandır arasının bozuk olduğu Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından 5 Kasım'da görevden alınmıştı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Washington yönetiminden UCM'nin kararını eleştiren açıklamalar gelmişti.