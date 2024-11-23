UCM’nin kararı işlerine gelmedi

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Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren İsrailli üst düzey yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararının yankısı sürüyor.

UCM’ye ev sahipliği yapan Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Netanyahu ile “zorunlu olmayan tüm temasları sona erdirme” sözü vererek karara uyacaklarını söyledi. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa ülkelerini ve uluslararası toplumu, UCM’nin kararını uygulamaya ve İsrail’e yaptırım uygulamaya çağırdı. İrlanda Başbakanı Simon Harris ile Slovenya, Litvanya ve Estonya da karara bağlı kalacaklarını açıkladı.

‘TANIMAYACAĞIZ’

ABD Başkanı Joe Biden, kararı “rezalet” olarak nitelendirdi. Almanya kararın “Almanya’ya bir ziyaret planlanana kadar başka adım atmayacaklarını” kaydetti. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu’nun tutuklanmasına ilişkin net bir şey söylemedi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tutuklama emrini tanımayacaklarını, bunula kalmayarak “Netanyahu'ya Budapeşte'ye gelmesi için davetiye göndereceğini” kaydetti.