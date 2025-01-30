Ücret farkına ‘yıldız’ savunması

Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun otoyolların geçiş ücretlerinin yüksekliğine yönelik eleştirilere karşı savunması, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Fernas’ın işlettiği Aydın-Denizli Otoyolu’yla ilgili, “En pahalı otoyolu” eleştirilerine karşı Karaismailoğlu, “Siz beş yıldızlı otel ile üç yıldızlı otele aynı parayı mı veriyorsunuz?” dedi.

Parayı yollar, alım gücü giderek eriyen ve yoksulluğun pençesine itilen yurttaşın ulaşım hakkına da darbe vuruyor. Türkiye’de on milyonlarca yurttaş, köprü ve otoyolların fahiş geçiş ücretleri nedeniyle yola çıkmaya korkar hale geliyor. 2024 yılında yapılan zamlarla astronomik boyutlara ulaşan yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretleri, bu yılki zamla daha da cep yakar noktaya ulaştı. Yap-İşlet-Devret Modeli ile inşa ettirilen bazı köprü ve tünellerin geçiş ücretleri 800 TL’ye kadar dayadı.

CEP YAKAN ÜCRETLER

İktidarın övündüğü yollar arasında yer alan ve YİD modeli ile iktidara yakınlığıyla bilinen Fernas’a inşa ettirilen Aydın-Denizli Otoyolu da yüksek geçiş ücretleri ile dikkati çekiyor. Kasım 2020, Kasım 2023, Ekim 2024 ve Ocak 2025 olmak üzere kısımlara bölünerek açılan otoyolun Aydın-Denizli arasının geçiş ücreti, binek araçlar için 400 TL, kamyonlar için 725 TL, TIR’lar için ise 805 TL oldu.

Başkanlığını AKP’li Karaismailoğlu’nun yaptığı TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nun 13 Kasım 2024 tarihli toplantısında da paralı yollar gündeme geldi. Otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine Ocak 2025’te yapılan zamlar tartışılmaya devam edilirken eski Ulaştırma Bakanı ve AKP Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun, paralı yollara yönelik, “Bu kadarı da olmaz” dedirten savunması Meclis tutanaklarına yansıdı.

5 YILDIZLI OTEL VURGUSU

TBMM tutanaklarına göre, Komisyon Başkanı ve AKP Milletvekili Adil Karaismailoğlu, komisyon toplantısında CHP'nin Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’a, “Aydın-Denizli Otoyolu hayırlı olsun Hüseyin Bey” dedi. Yıldız ise Aydın-Denizli Otoyolu’nun Türkiye’nin en pahalı otoyolu olduğunu dile getirdi. Yıldız’ın geçiş ücretine yönelik eleştirisinin ardından Karaismailoğlu, savunmaya geçti. AKP’li Karaismailoğlu, “Siz beş yıldızlı otel ile üç yıldızlı otele aynı parayı mı veriyorsunuz?” diye sorarak Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretinin normal olduğunu savundu.