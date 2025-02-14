Ücret gaspı yargıya takıldı

Ebru ÇELİK

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) vakıf üniversitelerinin akademisyenlere, devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapamayacaklarına karar vermesine karşın ücret gaspı sürüyor.

Bir öğretim görevlisi Nisan 2020’de Üsküdar Üniversitesi’ne eksik maaş yatırdığı suçlamasıyla Nisan 2020’de açtığı davayı kazandı. 2019 ile 2022 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışan akademisyen, çalıştığı dönem içerisinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) maaş eşitleme kararını tanımayan Üsküdar Üniversitesi’ne yönelik İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. 1,5 yıl kadar süren davanın sonucunda akademisyeni haklı bulan Mahkeme, yasal faizleriyle eksik yatırılan ücretin verilmesine hükmetti.

Emsal nitelik taşıyan karara karşı BirGün’e konuşan öğretim görevlisi, kurumda çalıştığı süre boyunca maaşların eşit olduğunun ileri sürüldüğünü ancak pek çok kişinin mağdur edildiğini söyledi. Öğretim görevlisi şöyle konuştu: “Kararın maddi boyutundan daha yapılan bir haksızlığın bir kez daha ortaya çıkarılması daha önemliydi. Hiçbir akademisyenin maddi ve manevi açıdan koşullarının daha kötüye götürülmesine izin vermemesi gerekiyor.”