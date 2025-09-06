Ücret geliri enflasyon ve kesintiyle eridi: Emekçinin cebi 8 ayda boşaltıldı

BirGün / ANKARA

Enflasyon ve kesintiler emek gelirleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Vergi ve kesinti nedeniyle harcanabilir parasal gelir azalırken enflasyon da alım gücünü eritiyor. Hem vergi ve kesintiler hem de enflasyon gelir bölüşümünü daha da kötüleştiriyor. DİSK-AR tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Ağustos Raporu, yaşanan kayıpları ortaya koydu.

DİSK-AR Ücret Kayıpları İzleme Raporu’na göre ağustos ayı itibarıyla yılın ilk sekiz ayında gelir ile damga vergisinin yaklaşık 17 milyon kayıtlı işçiye faturası 528 milyar TL’yi buldu. Harcanabilir net ücret üzerine sekiz aylık enflasyonun yarattığı kayıp olan 627,3 milyar TL de eklendiğinde işçilerin toplam enflasyon ve gelir-damga vergisi kaybı 1 trilyon 155 milyar TL’yi aştı.

ORTALAMA ÜCRETİN YÜZDE 40’I KAYIP

Sekiz aylık dönemde işçi ücretlerindeki bireysel kayıplar da korkutucu düzeye ulaştı. Yılın ilk yarısında 47 bin 500 TL ve Temmuz-Ağustos 2025 aylarında 50 bin 580 TL brüt ücreti olan bir işçinin, ağustos ayında kesinti kaybı 7 bin 587 TL, gelir vergisi kaybı 4 bin 528 TL ve enflasyon kaybı ise 7 bin 114 TL oldu. Yılın ilk 8 ayında ortalama işçi ücretinin birikimli kaybı 69 bin 166 TL’yi buldu. SGK verilerine göre ortalama işçi ücretlerin yaklaşık yüzde 40’ı vergi, kesinti ve enflasyona gitti.

Raporda asgari ücret ve katlarında ücret alan işçilerin kayıplarına da yer verildi. Asgari ücretin vergi istisnası bulunmasına rağmen 26 bin 6 TL’lik brüt asgari ücretin 3 bin 901 TL’si kesintilere gidiyor. TÜİK’in hesaplamalarına göre yüzde 21,5 olan sekiz aylık enflasyon eklendiğinde, Ağustos 2025’te asgari ücretlinin eline geçen ücret reel 17 bin 352 TL’ye geriledi. Asgari ücretli bir çalışan Ocak 2025’ten bu yana 55 bin 130 TL birikimli kayıp yaşadı. Asgari ücretlinin 2 aylık çalışması vergi ve enflasyona gitti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, rapor ile DİSK’in önümüzdeki dönem mücadele programını basın toplantısında açıkladı. Çerkezoğlu “Asgari ücrette, kamu toplu sözleşmelerinde ve emeklilerin geçim mücadelesinde hep beraber tanık olduk, iktidar ve sermaye aynı taraftadır” dedi.

İktidar ve sermayenin ortak amacının ücret baskılamak olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, “Gelirde, vergide adaletin sağlanmasının biricik yolu, işçi sınıfının örgütlü gücünden geçmektedir. Bu nedenle tüm işçileri DİSK çatısında sendikalı olmaya, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

‘SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ’

“Milyonlarca işçi aynı dertleri paylaşıyoruz, aynı umutları taşıyoruz” diyen Çerkezoğlu, “Yalnız değiliz. Bu bilinçle Türkiye’nin dört bir yanında bir örgütlenme seferberliği başlatıyoruz. Biz bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenler, olarak diyoruz ki; bizler iktidar sermaye işbirliği ile dayatılan asgari değil; insanca, adil ve umut dolu hayatı hak ediyoruz” dedi.

Çerkezoğlu, emek geliri kayıplarının önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

• Asgari ücret acilen artırmalı, ücretler gerçek enflasyona karşı korunmalıdır.

• Asgari ücret sonrası ilk gelir vergisi tarife oranı yüzde 10’a düşmeli, çağ dışı damga vergisi kaldırılmalıdır.

• Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, TİS kapsamı genişletilmelidir.