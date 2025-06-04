Ücret ve prim ödemelerinde düzenleme: “En az beş kişi” şartı üçe indirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmî Gazete'de yayımlandı.

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, işverenler 5 ve daha az personeli varsa maaşları elden ödeyebiliyordu.

Yapılan değişiklikle birlikte 5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü.

Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek.

4 ve üstü işçisi olanlar bankalar aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirecek.

Uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.