Ücreti enflasyon ve vergiler yedi: Toplam kayıp 2,5 trilyon lira

BirGün ANKARA

Enflasyon ve gelir vergisi artışları işçilerin ücretlerinde ciddi erimelere yol açtı. SGK'lı 17 milyon işçiyi kapsayan DİSK-AR araştırmasına göre bir yandan enflasyon diğer yandan artan gelir vergisi yükü nedeniyle ücretler büyük bir erozyonla karşı karşıya kaldı.

2025’te enflasyon kaynaklı fatura 1,4 trilyon TL’yi aştı. Vergilerin faturası ise 1 trilyon 54 milyar TL oldu. Böylece yıllık erime toplam 2,5 trilyon lirayı aştı. Ücretlerdeki erimenin en büyük sebeplerinden biri hızla artan gelir vergisi yükü oldu. Raporda sigortalı işçiler için ortalama aylık brüt ücret yılın ilk yarısında 48 bin 210 TL, Temmuz-Eylül arası 51 bin 49 TL ve Ekim itibarıyla 50 bin 380 TL olarak kabul edildi.

KESİNTİLER YAŞANAN KAYBI ARTIRDI

Ocak 2025’te 48 bin 210 TL’lik brüt ortalama ücretin gelir ve damga vergisi sebebiyle kaybı 3 bin TL olurken kesintilerle birlikte kayıp 10 bin 231 TL düzeyinde gerçekleşti. İşçinin vergi ve kesinti ile enflasyon sonrası net reel ücreti Ocak ayında 48 bin 210 liradan 36 bin 69 TL’ye geriledi.

Yıl içinde vergi tarife dilimlerinin değişmesi sebebiyle işçilerin gelir vergisi ve kesinti yükü arttı. SGK verilerine göre Ekim itibarıyla 50 bin 380 TL olan ortalama brüt ücretteki gelir vergisi, damga vergisi ve kesinti yükü Aralık 2025’te 14 bin 883 TL oldu. Buna 11 bin 732 TL olarak hesaplanan enflasyonun yarattığı kayıp da eklendiğinde toplam kayıp 26 bin 615 TL’ye ulaştı. Aralık 2025’te 50 bin 380 TL brüt ücreti olan bir işçinin reel ücreti 23 bin 765 TL’ye kadar geriledi. Böylece ortalama işçi ücretlerinin yarısından fazlası vergi, kesinti ve enflasyon sebebiyle eridi. Gelir vergisi ve kesinti ile enflasyon dolayısıyla işçi ücretleri ortalama yüzde 53 oranında geriledi.

ENFLASYON İKİ ASGARİ ÜCRETİ YEDİ

Araştırmada işçilerin büyük bölümünün asgari ücret dolayında bir ücretle çalışması nedeniyle asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının milyonlarca işçinin kaybı anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Yüzde 30,89 olan yıllık resmi enflasyon oranına göre, net asgari ücretin alım gücü Aralık ayında 6 bin 828 TL azalarak 15 bin 277 TL’ye geriledi. Temmuz 2025’te ara zam yapılmaması hem asgari ücrette hem de tüm ücretlerde kayıpları büyüttü. Yüksek enflasyon, Ocak-Aralık döneminde asgari ücretlinin cebinden toplamda 49 bin 265 TL’yi çaldı. Yıllık toplam 265 bin 257 TL olan asgari ücretin alım gücü 215 bin 992 TL’ye geriledi.