Ücretiyle geçinemeyenler borca saplandı

Ekonomi Servisi

Ücretleriyle geçinemeyen yurttaş geçtiğimiz yıl borç batağına saplandı. Borçlanmadan geçimin hayal olması, yüksek faize rağmen kredi ve kredi kartlarını patlattı. Artan borç yükü ise borç ödemeyi imkansız hale getirdi. 2024'te bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, borçluluğu nedeniyle yasal takibe takılanlar arttı. Aralık 2024'te kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle takibe düşenlerin sayısı 255 bin 124 kişi olarak açıklandı. Bu rakam bir önceki ay 190 bin 173 kişi, 2023 yılının Aralık ayında ise 191 bin 711 kişi olarak açıklanmıştı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı 2024 Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 237 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı takibe alınanların sayısı da bu dönemde 1 milyon 39 bin kişi oldu. 2024 Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 664 bin kişiye ulaştı. Bu rakam 2023 yılının sonunda 1 milyon 197 bin 35 kişi seviyesindeydi.

Bankaların, takibe rağmen ödemesini alamadığı borçlar da 2 kattan fazla arttı. Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 146 artış ile 116 milyar TL oldu.