Ücretler açlık sınırının fersah fersah altında

Haber Merkezi

Bu yıl ara zam yapılmayan asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas her ay daha da açılıyor. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

BES-AR’ın eylül ayı verilerine göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama 27 bin 270 lira olarak belirlenirken asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı.

2024’te 17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretlinin, 27 bin 270 lira olan açlık sınırının yüzde 60,39 altında bir ücret aldığına dikkat çekildi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 32 bin 120 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama yani yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 lira olarak hesaplandı. Ayrıca büyükşehirlerde kamu emekçilerinin maaşlarının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kaldıkları vurgulandı.