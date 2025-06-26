Ücretleri aylardır ödenmeyen madenciler iş bıraktı

EMEK SERVİSİ

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holdinge bağlı yaklaşık 500 kişinin çalıştığı Yunus Emre Termik Santralı’nda işçiler, aylardır ücretleri ödenmediği için iş bıraktı.

Çok zor günler geçirdiklerini anlatan işçiler, aralarında icralık durumda olanların da bulunduğunu söyledi. İşçiler yönetimin aylardır kendilerini oyaladığını kaydetti.

Daha önce mart ayında patron Sebahattin Yıldız’ın gelip kendilerine her ay düzenli maaş ödeme sözü verdiğini ama hiçbir sözün tutulmadığını belirten işçiler, “Patronun lafına güvenilmiyor ki müdürün lafına güvenelim. Biz haklarımızı, maaşımızı istiyoruz” dedi.

Aralık 2022’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) Yıldızlar Holdinge devredilen maden ocağında çalışan işçiler; maaş, tazminat ve diğer hakları ödenmediği için 28 Ağustos’ta greve çıkmıştı.

Ardından seslerini duyurmaya çalışan madenciler, 31 Ağustos Perşembe günü açlık grevi kararı alarak kendilerini beş gün maden ocağına kilitlemişti.