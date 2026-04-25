Ücretleri gasp ettiğini söyledi polis işçilere müdahale etti

Ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, açlık grevlerinin 5. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istemelerinin ardından polis ablukası ve sert müdahaleyle karşılaştı.

Madencilere biber gazıyla sert müdahale edilirken 6 işçi müdahale sırasında fenalaştı, 4’ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İşçiler, ablukaya alındıkları Ankara Kurtuluş Parkı’nda, polis barikatlarının önünden ayrılmayacaklarını belirterek burada açlık grevinin yanı sıra siyasilerin gece kalacak yer gibi verdiği sözleri tutmamasını gerekçe göstererek susma eylemine de başladı.

İşçiler, açlık grevine katılmayan milletvekillerinin abluka içerisine, yanlarına gelemeyeceklerini duyurdu.

İşçiler, “Direne direne kazanacağız” sloganları atarak haklarını almadan eylem alanından ayrılmayacaklarını söylerken polis ablukasına baretlerini yere vurarak tepki gösterdi.

Bir işçinin “Madem hakkımızı vermiyorsunuz, önümüzü açmıyorsunuz, vurun o zaman bizi” dediği duyulurken başka bir işçi “Engelli çocuğum var. Ben evime ne götüreceğim? Elinize vicdanınıza koyun” dedi.

İŞÇİLERE YAPILAN ZULÜM AHLAKA SIĞAR GİBİ DEĞİL

SSS Yıldızlar Holding’in ülkenin dört bir yanını satın alarak, Enerji ve Çalışma Bakanlığı’nı kendi şirket binası haline getirdiğini söyleyen işçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden-İş’in hukuk görevlisi Doğukan Akan, işçilere Bakanlık binasına ulaşmak isterken gelen müdahalelerin sebebinin de kaynağının bu olduğunu söyledi.

İşçilere günlerdir gelen sert müdahale ve gözaltıları değerlendiren Akan, şunları söyledi: Tüm zenginliğini devletten aldığı özelleştirmelerle sağladığı için Yıldızlar Holding, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı Yıldızlar’ın bir binası haline gelmiş durumda, devlette çok sert bir müdahale gösteriyor.

Beş gündür açlık grevinde olan maden işçilerine biber gazı sıkılması hiçbir dinde, hiçbir ahlakta yer almayacak bir sertlikle. Bu da tamamen hani Sebahattin Yıldız’ın 2002’den bu yana devletin her yerinde siyasi partilerine, STK’larına, medyanın orasına burasına yani tüm Türkiye’ye ağlarıyla yerleşmiş bir holding olmasından kaynaklı. Müdahalelerin sertliğinin sebebi budur.”

Akan, Doruk Madencilik’in dün paylaştığı açıklamasını değinerek, “Açıklamada işçilerin ortalama üç ay maaş almadıklarını ve bunların ödeneceği söyledi ama buradaki haklar, sadece maaş değil. Çok uzun süredir ücretsiz izinde olan insanlar var. 2014 yılında TİS imzalanmış sarı sendika Türk-İş tarafından. O zamandan bugüne imzalanan sendikal hakların hiçbirini alamamış, o zamandan bugüne çalışan insanlar var ve bu çok büyük paralar ediyor.

Kıdem tazminatları ödenmiyor işten ayrılan işçilerin 2023’te emekli olmuş veya işten ayrılmış, kıdem tazminatını 2024’ün altıncı ayında ödemişler, bir buçuk sene sonra. Şimdi böyle olunca enflasyon karşısında insanların alacakları müthiş bir şekilde eridi. Kendilerini enflasyona yaslayarak, ödemeleri gereken paraların çok altında paralar ödüyorlar” dedi.

Açlık grevinin beşinci gününde soğuk havaya, hasta ve yaşlı olmalarına rağmen barikatın içerisinden ayrılmama kararı alarak yerde yattıklarını söyleyen Akan, “Ulus Meydanı soğuktur da. İşçiler çok dirençliler ancak o yağmurun altında, soğuğun altında, geceleri dışarıda kalarak çok güçten düşmüş vaziyette bu işçiler. İçeride kanser hastasından tutun her türlü hastalık sahibi madenci var. Yaş ortalaması da biraz yüksek olduğu için durumları vahim ve şu an yerde yatıyorlar yarı çıplak bir şekilde” dedi.

TMMOB’DAN EYLEME DESTEK ZİYARETİ

İşçilere birçok sendika ve meslek örgütlerinden destek geldi. Dün işçileri nöbet alanlarında yalnız bırakmayan TMMOB, madencilerin yanında olduğunu vurguladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, açıklamasında, madenler başta olmak üzere tüm çalışma alanlarında kamusal denetimin, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin zorunluluk olarak ele alınması gerekiğini söyledi.

Koramaz, emeğin sömürülmesine ve hak gaspına karşı Doruk Madencilik işçilerinin yanında olmaya devam edileceğini kaydetti.

MADEN İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Diğer yandan, Bağımsız Maden-İş Sendikası, "İşçiler, abluka altında yarı çıplak şekilde betonda yatarak, kimseyle konuşmadan ve hiçbir şey yemeden bekliyorlar" diyerek kamuoyuna eylem çağrısı yaptı.

Ankara, İzmir, Eskişehir, Çerkezköy, Bursa ve Antalya'ya dün akşam saatlerine çağrı yapan Sendika, "Madenciler ile dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.

Doruk Madencilik işçilerinin direnişlerinin 5'inci gününde Doruk Madencilik'ten pişkin açıklama geldi. Çalışanlarının maaşlarını 3 aydır ödemediğini kabul eden şirket, suçunu kabul etmesine rağmen yapılan haberlerin asılsız olduğunu iddia etti.



4 yıldır çalışanlarına ücret krizi yaşatan şirket, bu aksaklığın nedenini son dönemde elektrik fiyatlarındaki artışa bağlarken "Santralimize kömür tedarik eden sahada yaşanan üretim düşüşü, kömür ihtiyacının dış kaynaklardan karşılanmasını zorunlu kılmış, bu durum da maliyetler üzerinde ilave bir baskı oluşturmuştur" diyerek bir yandan da kendini aklamaya çalıştı.



Açıklamanın devamında, "Şirketimiz tüm bu süreçleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yetkili sıfatına haiz Türkiye Maden-İş Sendikası ile sürekli iletişim halinde sürdürmektedir. Amacımız her biri evine ekmek götürme derdinde olan çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmek değil, doğru bir finansal yönetimle tüm arkadaşlarımızın hak ve beklentilerini gözeterek huzurla çalışacakları bir yapıyı inşa etmektir" diyerek işçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden-İş'i muhatap görmediklerini, maden içerisinde yaklaşık 10 üyesi bulunan sarı sendikayı muhatap aldıklarını bildirdi.



İşçilerin hakları için gözaltına alınan, diğer yandan günlerdir işçilerle aynı şekilde direnen Bağımsız Maden-İş için "Temsil yetkisi olmayan, şirketimizde resmen yetkili sendika unvanı bulunmayan bir sendikal yapılanmanın, asparagas bilgi üreterek yanlış yönlendirme yapan yöneticileri, durumu sabote ederek kamuoyunu yanıltmakta ve meşgul etmektedir.



Burada gayeleri emekçinin haklarını savunmaktan öte dezenformasyon çalışmaları ile konuyu siyasete gündem etmek ve farklı mecralara taşımaktır" diyen şirket, geçmişten bu güne isminin çevre katliamları ve işçi kıyımlarıyla gündeme gelmesine rağmen açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:



"Doruk Madencilik A.Ş. bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali olarak, bizi bugünlere getiren emekçi çalışma arkadaşlarımızla birlikte zor günleri aşarak Türkiye’nin en çevreci termik santralinde ülkemize katma değer kazandırmaya devam edeceğiz."