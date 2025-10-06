Ücretleri ödenmeyen otel işçilerinin direnişi sürüyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Win Otel'deki işçiler, aylardır ödenmeyen ücretleri için direnişi devam ediyor.

Yaz sezonunun sonuna gelinmesine rağmen patronun ne ödeme yaptığı ne de işçilerin taleplerine yanıt verdiğini belirten işçiler, “Burada sadece ücret değil, su ve yemek bile sorun oldu, oteldeki koşullar her geçen gün daha da kötüleşiyor'' diye konuştu.

Evrensel'de yer alan habere göre, işçiler, yönetimin defalarca “Ödemeler yapılacak” diyerek IBAN numaraları topladığını ancak hiçbir ödeme gerçekleşmediğini belirtti. İşçiler aylardır maaşlarını, mesai ücretlerini alamıyor.

Otelde çalışan Süleyman Tekel, 60 civarında işçinin hâlâ haklarını almak için direndiğini belirterek, “Yaklaşık 25 işçi hâlâ otelde kalıyor ama ücretini alamayan çok daha fazla. Müdürler gelip IBAN’larımızı aldılar, sanki ödeme yapılacakmış gibi ama bu daha önce de oldu, göstermelik. Sezon bitiyor, bizi oyalayarak vazgeçirmeye çalışıyorlar” dedi.

‘SU YOK, YEMEK SORUNLU, MÜDÜR İŞÇİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ’

Tekel, yalnızca ücretlerin değil, en temel ihtiyaçların bile karşılanmadığını söyleyerek, “Burada su bile bulunmuyor, dışarıdan almak zorundayız. Yemekhane çalışanlarına patron 10 gün önce ikişer bin lira vermiş, onları susturmak için harçlık gibi dağıtmış. Herkes perişan durumda” diye konuştu.

İşçiler, iş yerinde baskı ve mobbingin arttığını da anlattı. Tekel, “Müdür bir işçinin üzerine yürüdü ama kimse sesini çıkarmadı. Patronla da görüşemiyoruz. Farklı numaralardan arıyoruz, telefon kapalı. Hiç kimseye dönmüyorlar” dedi.

YENİ PATRON BAHANESİ

Otelin şeflerinden biri, patronun sürekli yeni bahanelerle işçileri oyaladığını anlattı: "Sürekli ‘Otel devredildi, yeni patron geliyor’ diyorlar ama ortada kimse yok. Sadece isim değiştirip yola devam edecekler gibi. Patronun adı Nadir Kare, kendisini nadiren görüyoruz. Geldiğinde de ‘Cebim boş’, ‘Acente ödemesini bekliyorum’ diyor. Her gün başka bir yalan: Bir gün ‘yarın’, ertesi gün ‘pazartesi’... Sonuç hep aynı.”

Aynı işçi, yaşananların yalnızca bir ücret gasbı değil, açık bir “emek dolandırıcılığı” olduğunu vurguladı: “Biz basına çıktık, gazetelere konu olduk ama hâlâ sonuç yok. İnsanların emeğini dolandırıyorlar. Dolandırıcılık sadece para çalmak değildir, bu da emeğin çalınması.”

"BURAYI DEVRETTİK, GİDİN"

İşçiler, son günlerde yöneticilerin “Otel devredildi, burayı terk edin” diyerek kendilerini göndermeye çalıştığını da anlattı. Ancak işçiler, alacaklarını almadan ayrılmayacaklarını söylüyor. Tekel, “Müdür yardımcısı, ‘Burayı devrettik, gidin’ dedi. Ama ne bir ödeme var, ne bir devralan kişi. Her şey sözde” diye konuştu. Otelin içinde koşullar daha da kötüleşmiş durumda. Elektrik ve su kesintileri sürerken, mutfak ve temizlik hizmetleri neredeyse durma noktasına geldi. Bazı işçiler, izinsiz çalıştırıldıklarını, izin talep edenlerin tehdit edildiğini belirtti.

Bir mutfak çalışanı, “Cuma günü iş bırakılmıştı, pazartesi ödeme yapılmayınca tekrar işbaşı yapılmadı. Artık sabrımız kalmadı” diye konuştu. Başka bir işçi ise aylardır ücretlerin gecikmeli ya da eksik yatırıldığını söyleyerek “Burada çalıştığımız günden beri paralar hep bir ay geç yatıyor. Kavga dövüşle alıyoruz. İnsanların sabrı bitti'' dedi.

"DİRENMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Side Win işçileri, patronun sessizliğine ve devlet kurumlarının ilgisizliğine rağmen otelin önünde beklemeyi sürdürüyor. “Sezon bitiyor ama biz bitmedik” diyen işçiler, alacaklarını almadan otelden ayrılmayacaklarını söylüyor: “Bizi oyalıyorlar, birbirimize kenetlenmezsek tek tek yok edecekler. Direnmekten başka çaremiz yok.”

NE OLMUŞTU?

Antalya Manavgat’taki Side Win Otel, yaz sezonu boyunca defalarca iş bırakma ve eylemlerle gündeme geldi. Ücretlerini alamayan işçiler, kötü çalışma koşulları, elektrik-su kesintileri ve izinsiz mesailer nedeniyle iş durdurmuştu. DİSK Dev Turizm-İş’in açıklamasına göre otelde yaklaşık 650 kişi çalışıyor. İşçiler, patronun “Ödeme yapılacak” vaadine rağmen hiçbir gelişme yaşanmadığını belirtiyor. Bugün hâlâ onlarca işçi, Side Win Otel önünde “Haklarımızı almadan gitmeyeceğiz” diyerek direniyor.