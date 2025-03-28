Ücretleri yatırılmayan yol işçilerinin iş durdurma eylemi sürüyor

Tokat Niksar karayolu inşaatında çalışan ve iki aydır ücretleri ödenmeyen 120 karayolu işçisinin iş bırakma eylemi devam ediyor.

İşçileri eylemlerinin ikinci gününde Tokat Emek ve Demokrasi Platformu ziyaret etti.

Platform adına konuşan Hüseyin Çaykara, “Birlikten güç doğar, güçlerimizi emek cephesinde birleştirerek sorunu aşarız” ifadelerini kullandı.

“KİRALARI NASIL ÖDEYECEĞİZ?”

Doğuş grubu ve YDA ortaklığında inşaatı 13 yıldır devam eden yolda işçiler, iki aydır ücretlerinin düzensiz yatırıldığını ve ödemelerin avanslar ile geçiştirildiğini belirtti.

İşçiler, asgari ücret düzeyinde ücret aldıklarını belirtti.

Evrensel gazetesine konuşan bir işçi, “Önümüz bayram biz ihtiyaçlarımızı çocuklarımıza harçlık nasıl vereceğiz kiraları nasıl ödeyeceğiz” derken ücretlerinin insanca yaşanacak düzeyde ve düzenli bir şekilde yatırılmasını talep etti.