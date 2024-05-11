Ücretlerini isteyen emekçiler iş bıraktı

Haber Merkezi

Maraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan TOKİ deprem konutları şantiyesinde çalışan işçiler, aylardır ücretleri ödenmediği için iş bıraktı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan ilçelerin başında gelen Maraş’ın Pazarcık ilçesinde yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarında çalışan işçilerin ücretleri aylardır ödenmiyor.

EN-EZ İnşaat ve ARAZ Enerji bünyesinde çalışan İYİ-SEN üyesi yaklaşık 200 inşaat işçisi ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle TOKİ şantiyesinde eylem yaptı. İşçiler, ücretleri ödenene kadar iş bırakma eylemine devam edeceklerini söyledi.

İYİ-SEN tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “200 inşaat işçisinin alın terine TOKİ'nin gözü önünde el konuluyor. İnşaat işçisini kölelik koşullarında çalıştırıp emeğini gasp edenlere geçit vermeyeceğiz. İnşaat işçisi arkadaşlarımız verilmeyen hakları için şantiye içinde iş bırakma eylemi başlatmıştır. Sendikamız hukukçuları ve yönetim kurulu firma yetkilileriyle görüşme süreci başlatmıştır. Sendikamız üyesi işçi arkadaşlarımızın hakları verilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”