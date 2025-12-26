Ücretli aşı, ölümcül sonuç

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan menenjit, hızlı bulaşıyor ve ölümcül olabiliyor. Özellikle kalabalık ortamlar, toplu yaşam alanları hastalığın bulaşması açısından riskli.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak, 2 dozu 10 bin lirayı bulan menenjit aşısının ücretsiz olması ve ulusal aşı takvimine alınması gerektiğini söyledi.

Mersin Akkuyu’daki Nükleer Güç Santralı’nda 2024 yılında çalışan işçilerde menenjit vakalarının görülmesi ve 2 işçinin, ardından bu yıl nisan ayında Kocaeli’de 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İrem Aslan’ın ve önceki gün 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı’nın menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi, aşı tartışmalarına yol açtı.

SAATLERLE YARIŞIYORUZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, menenjitin aşıyla önlenebilir olmasına karşın ulusal aşı takviminde yer almamasına tepki gösterdi. Prof. Şenol, “Menenjit nadir görülür ama görüldüğünde son derece ölümcüldür. Saatler içinde ölüme ilerleyebilen bir hastalıktan söz ediyoruz” dedi. Menenjitin özellikle kalabalık yaşam koşullarında hızla yayılabildiğini vurgulayan Şenol, askeri kışlalar, yurtlar ve kreşlerin riskli alanlar olduğuna dikkat çekti. “Bu ortamlarda tek bir vaka bile yayılım için yeterlidir” diyen Şenol, hastalığın çok hızlı seyrettiğini anlattı. Şenol, “Menenjit, nadir ama kuduz gibi son derece ölümcül bir hastalıktır” dedi. Bu nedenle menenjit aşısının özellikle ilk iki yaşta çocukluk çağı aşı programına alınması gerektiğini vurgulayan Şenol, şöyle devam etti:

“Bir ailenin yüksek bedelle aldığı aşıyı Sağlık Bakanlığı çok daha düşük maliyetle temin edebilir. Buna rağmen aileleri bu yükle baş başa bırakmak kabul edilemez. Koruyucu devlet anlayışıyla, bu kadar ölümcül bir hastalığa karşı aşı mutlaka ulusal aşı takvimine alınmalı. Özellikle yurtlarda kalan çocuklar, askerler ve bağışıklık sistemi baskılanmış risk grupları da ücretsiz aşılanmalı. Temaslı kişilere ilk 48 saat içinde koruyucu antibiyotik başlanmalı. Bu hastalıkta kelimenin tam anlamıyla saatlerle yarışıyoruz. İnsan canından daha pahalı hiçbir şey yok."

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol

MALİYET DEĞİL, TERCİH

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu da Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak “Hacılara ücretsiz yapılan menenjit aşıları çocuklara özel ve ücretli. Tanesi yaklaşık 3 bin lira olan aşının toplam maliyeti 10 bin lirayı aşıyor. HPV ve menenjit aşıları aile hekimliklerinde ücretsiz yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi. TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sibel Uyanık, aşının ücretli olmasının nedeninin bir maliyet değil tercih olduğunu belirterek şöyle dedi: “Devlet bu aşıyı karşılayabilir.Bir çocuğun hastanede tedavi maliyeti, yüz çocuğun aşı parasına denk geliyor. Bir menenjit vakası sadece sağlık sistemi için değil, aileler için de ağır sonuçlar doğuruyor. Toplumu korumanın tek yolu toplumsal bağışıklığı sağlamak" dedi.

***

MENENJİT BELİRTİLERİ

Menenjit belirtileri yaşa ve etkenine göre değişebilir; çoğu zaman hızlı ve ağır seyreder:

• Yüksek ateş (ani başlar)

• Şiddetli baş ağrısı ve boyun sertliği (başı öne eğememe)

• Bulantı ve kusma

• Işığa karşı hassasiyet

• Halsizlik, bitkinlik

• Bilinç değişikliği (uyku hali, dalgınlık)

• Havale

• Mor-kırmızı döküntüler (basmakla solmayan özellikle meningokok)

• Nefes darlığı

• Şok belirtileri