Ücretli çalışan sayısı belli oldu: Sanayide daralma sinyali

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 15 milyon 501 bin 511 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi iken, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu.

İNŞAAT VE TİCARETTE ARTIŞ

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, yıllık bazda sanayi sektöründeki daralma öne çıktı. TÜİK’in alt detaylara ilişkin paylaştığı verilere göre, 2026 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 3,2 oranında azalma kaydetti.

Buna karşın inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış yaşandığı görüldü. İstatistiklere göre, ücretli çalışan sayısı yıllık olarak inşaat sektöründe yüzde 4,5 artarken, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 oranında yükseliş gösterdi.

AYLIK BAZDA TÜM SEKTÖRLERDE ARTIŞ GÖZLENDİ

Ücretli çalışan sayısı, 2026 yılının Şubat ayında aylık bazda sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında, bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı.

2026 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,5 arttı.