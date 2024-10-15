Ücretli çalışan sayısı verileri: Sanayide azaldı, inşaatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 484 bin 782 kişi iken, 2024 yılı Ağustos ayında 15 milyon 883 bin 831 kişi oldu.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE AZALDI

2024 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0.8 azaldı, inşaat sektöründe %6.9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3.7 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA AYNI KALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ağustos ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.

2024 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0.4 azaldı, inşaat sektöründe %0.4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0.1 arttı.