Ücretli köleliğe karşı ayağa kalkacağız

MEB’in “Modern köleliğin eğitimdeki adı” denilen ücretli öğretmenlik sisteminde eğitimciler, güvencesizlik ve düşük ücretle karşı karşıya. Öğretmenler, uzun yıllardır “eşit işe eşit hak” ilkesinden yararlanamadıklarını söyledi.

AKP iktidarı süresince en çok darbe alan alanların başında eğitim gelirken “modern köleliğin eğitimdeki adı” olan ücretli öğretmenler, düşük maaş ve hak gaspları ile mücadele ediyor. Ücretli öğretmenler, asgari ücret altında maaş dayatması, yarım yatırılan sigortalar, nöbet ücretinin ve öğretmen kimlik kartlarının olmaması gibi birçok sorunla karşı karşıya bırakıldı. Öğretmenler yaşadıkları hak gasplarına ilişkin hazırladıkları raporla, yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek çözüm önerilerine yer verdi.

NEREDE VERDİĞİNİZ DEĞER

Ücretli öğretmenlerin, uzun yıllardır “eşit işe eşit haklar” ilkesinden faydalanamadığı belirtilen raporda, dezavantajlı bölgelerde görevlendirildikleri ifade edildi. Asgari ücretin altındaki maaş dayatmasının “ödül” olarak lanse edildiği aktarılan raporda, yarım yatırılan sigortalar nedeniyle işsizlik maaşı alamadıklarını, emeklilik haklarının ellerinden alındığı belirtildi.

Raporda ücretli öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Öğretmenlere değer veriyorum” diyerek başlattığı Öğretmenler Odası toplantısına Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kaydı olmadığı için katılamadıklarına da dikkat çekildi. Aile ve çocuk yardımı, kırtasiye yardımı da alamadıkları ifade edilen raporda, ücretli öğretmenlere “öğretmen kimlik kartı” verilmediği de belirtildi.

Ücretli öğretmenlerin yaşadığı diğer sorunlar ise şu şekilde sıralandı:

• Maaş promosyonu verilmemesi,

• Mazeret izin hakkının olmaması,

• Hastalık veya refakat durumlarında sevk ve rapor alındığında ücret kesintisi yapılması,

• Kulüplerde görev alanlar ücret ödenmemesi,

• Güvencesizlik,

• Çalışma alanı ve özlük haklarının kısıtlı olması,

• Deprem bölgesinde çalışanlara deprem tazminatının ödenmemesi,

• Meslekte 10 yılını dolduranlara uzman unvanı verilmemesi.

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HAKLARIMIZI TESLİM EDİN

İstihdam ve özlük haklarının verilmesi için mücadele ettiklerini belirten ücretli öğretmenler, hazırladıkları raporda geçmiş dönemlerdeki haklarının da verilmesini talep etti. Ücretli öğretmenlerin yaşadıkları hak gasplarına ilişkin çözüm önerileri raporda şöyle yer aldı:

• “Eğitimde kölelik sistemine son verilerek öğretmenlerin tüm hakları teslim edilmelidir.

• Ücretli öğretmenlerin okulda geçen yılları KPSS puanına eklenmelidir.

• Belirlenen süre doğrultusunda bu süreyi dolduran ücretli öğretmenler kadroya alınmalıdır.

• Eksik yatırılan SGK primleri tamamlanmalıdır.

• Nöbet ücretleri, banka promosyonları, resmi ve idari izinlerde kesilen ücretler yatırılmalıdır.”