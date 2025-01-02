Ücretli otoyol ve köprülerden yapılan ihlali geçişler nasıl öğrenilir? İhlali geçiş ücretleri nasıl ödenir?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ücretli otoyol ve köprülerden yapılan ihlali geçişler nasıl öğrenilir? İhlalli geçiş ücretleri nasıl ödenir? Halk arasında kaçak geçiş olarak da adlandırılan ihlali geçişleri öğrenmek için Karayolları Genel Müdürlüğü, ihlali geçişler için bir sorgu ekranı hazırladı.

https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhlalSorgulama/Sayfalar/Sorgulama sayfasına girerek, ihlalli geçişleri öğrenebilir ve ödemenizi yapabilirsiniz.

KARAYOOLARI GEÇİŞ İHLALİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Yukarıda bulunan web sitesine tıkladığınızda önce plakanızı girin ardından ise yukarıda belirtilen talimatları yerine getirin. Kırmızı yazının yanındaki kutucuğa tıklayıp 'Sorgula'ya tıklayın.

OTOBAN İHLALLİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

'Sorgula'ya tıkladığınızda Karayolları Genel Müdürlüğü, Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İKA İzmir Otoyolu, Ankara - Niğde Otoyolu, Çanakkale Otoyol ve Köprüsü ile Aydın - Denizli Otoyolu'na ait ihlalli geçiş bilgilerinizi görebilirsiniz. İhlali geçiş ödemelerini, 'kurum sayfasında öde' sekmesine tıklayarak ödeyebilirsiniz.

İHLALLİ GEÇİŞİN CEZASI NEDİR?

HGS sistemlerinden yapılan geçişlerde ihlal durumunda, 15 gün içerisinde HGS abonesi olunması ya da mevcut HGS hesabına geçiş ücretini karşılayacak yeterli bakiye yüklenmesi halinde cezalı işlem uygulanmaz. Ancak, bu süre zarfında gerekli işlemler yapılmazsa, geçiş ücretine ek olarak, geçiş yapılan mesafeye göre belirlenen ücretin dört katı kadar idari para cezası kesilir.

Eğer ihlalli geçiş ücreti ve ceza, ihlal tarihinden itibaren 15 ile 45 gün arasında ödenirse, sadece geçiş ücreti ve bunun üzerine bir kat ceza tahsil edilir. Bu süreçte tebligatın yapılıp yapılmadığına bakılmaz.

Geçiş ihlalleri ve bu ihlallere ait ücretler, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesindeki “İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme” bölümünden veya e-devlet üzerinden kredi kartı ile kolayca ödenebilir.