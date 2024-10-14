Ücretli usta öğretici hak arayışında

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Halk Eğitim Merkezleri’nde görev yapan ücretli usta öğreticilerin yaşadıkları hak gasbına bir yenisi daha eklendi. Sigortaları yarım yatırılan, asgari ücretin altında maaş verilen, resmi tatillerde ücret alamayan öğreticilerin görev yaptığı Halk Eğitim Merkezleri’ne ilişkin iddiaya göre MEB, ‘ikinci bir emre kadar’ usta öğreticilere kurs açılmayacağına dair talimat verdi.

Söz konusu iddianın tasarruf tedbirleri altında alındığını ifade edildi. Tasarruf tedbirleri kapsamında kurslara kota konulduğuna dikkat çeken öğreticiler, kotanın kaldırılarak kurslarının açıklamasını talep etti. Ücretli usta öğreticiler, yaşadıkları hak gasplarına ilişkin hazırladıkları raporda, çözüm önerilerine de yer verdi. Ücretli usta öğreticilerin, kadrolu usta öğreticiler ile aynı ücreti almadığı, asgari ücretin altında çalıştırıldıkları aktarılan raporda, sigortalarının da yarım yattığı belirtildi. Raporda yaşanan sorunların bir kısmı şu şekilde sıralandı:

• Resmi tatillerde ücret ödemesinin yapılmaması.

• Hastalık durumunda sigortası ve ders saati ücretinin kesilmesi.

Ücretli usta öğreticilerin talepleri de şu şekilde:

• Özlük haklarının verilmesi.

• Sigortalarının tam yatırılması. Yılın 12 ayı tam sigortalı eğitim sıralama sistemine görevlendirilmeleri.

• 5 yılını dolduran ücretli usta öğreticilerin sınava tabi tutularak kadroya alınması.

• Kıdem tazminatı hakkının verilmesi.

• Doğum izni hakkı verilmesi.