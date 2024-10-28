Ücretliler her yıl daha yüksek vergi ödüyor

Emek Servisi

Türk-İş, vergi konusundaki mevcut sorunlar ile bu sorunlara çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. Rapor, Bakanlar ile Meclis’te grubu bulunan partilere gönderildi. Raporda, ücretlilerin yüksek vergi yükü ile karşı karşıya kaldığı, vergide eşitsizlik ve adaletsizlik yaşandığı ifade edildi.

Raporda, ödeme gücüne göre verginin tam tersi işlediği, düşük ve orta düşük gelir seviyesindeki ücretlere bakıldığında, ücretlilerin yıllar itibarıyla daha yüksek orandan vergi ödemek durumunda kaldığı belirtildi. Ücretliler için daha yüksek orandan vergi ödemenin vergi eşitsizliğini körüklediğine dikkat çekildi.

Talepler şöyle sıralandı: "İnsan onuruna yakışır yaşam standartları için objektif ve adaletli bir vergileme politikasına ihtiyaç var. Talebimiz, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında güncellenmesidir. Bundan sonrası için de tarifenin her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmasıdır. Birinci dilimin asgari ücretin 14 katından, ikincinin 24, üçüncünün 53, dördüncünün ise 250 katından az olmaması sağlanmalıdır."