Ücretsiz öğretmen

Haber Merkezi

Her fırsatta eğitime ayırdığı bütçeyle övünen AKP iktidarı, birçok il ve ilçede binlerce ücretli öğretmenin maaşını yatırmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından güvencesi ve asgari ücretin altı bir ücrete çalıştırılan ücretli öğretmenlere maaş yatmama gerekçesi olarak ise ‘ödenek yokluğu’ gösterildi.

Ücretli öğretmenlerin alacakları ücret girdikleri ders saati üzerinden hesaplanıyor. 20 saat derse giren öğretmen 13 bin 250 TL ödeme alıyor. 24 saat derse giren öğretmen ise 15 bin 750 TL ödeme alıyor. Haftada en az 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen ancak asgari ücret maaş alabiliyor. Adeta kölelik koşullarında çalışmaya zorlanan ve kadro verilmeyen öğretmenlerin, öğretmenlik kimlik kartları dahi yok. Ücretli öğretmenlerin sigortaları yarım yatarken, tatillerde ve hastalıklarda da ücretleri kesiliyor.

DOLMUŞ PARASINI BORÇ ALAN ARKADAŞLARIMIZ VAR

Ücretli öğretmenler, geçen ay olan ara tatil sebebiyle maaşlarının neredeyse kesileceğini ancak almaları gereken ücretin bile yatmamasından dolayı tepkili. İsmini vermek istemeyen bir ücretli öğretmen, şunları söyledi: “Kadro ihtiyacı olmasına rağmen atama yapmıyorlar ücretli öğretmen çalıştırıyorlar ama birde ödenek yok diyerek bu maaşı zamanında yatırmıyorlar. Bizlerin nasıl geçineceği hakkında kimsenin bir fikri yok. Ben başka işte çalışmıyorum çünkü mesleğim öğretmenlik. Yalnızca öğretmenlik yapmak istiyorum. Dolmuş parası borç alıp okula giden arkadaşlarımız var. Kendi çocukları olan ve onlara harçlık veren arkadaşlarımız var. Zaten düşük maaş alıyoruz bunu da yatırmıyorlar. Biz ne kadar fedakârlık yapalım.”

GEREKEN DEĞER VERİLMELİ

Öte yandan Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ücretli öğretmenlerin, emeklerinin karşılığı olan ek ders ücretlerinin zamanında yatırılmaması hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdığı duyurdu.

Eğitim Sen İstanbul Şubeleri tarafından yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ücretli öğretmenlerin, emeklerinin karşılığı olan ek ders ücretlerinin zamanında yatırılmaması, ücretli öğretmenlerin zaten güvencesiz olan çalışma koşullarını daha da zorlaştırmıştır. Öğretmenlerin maaşlarının ve ek ders ücretlerinin gecikmesi, yalnızca maddi bir sorun değil, aynı zamanda eğitim emekçilerine verilen değeri göstermesi açısından düşündürücüdür. Eğitim Sen olarak öncelikli talebimiz ücretli öğretmenlik sistemine son verilerek, tüm öğretmenlerin güvenceli ve kadrolu olarak istihdam edilmesidir. Eğitimin nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için öğretmenlerin haklarının korunması ve onlara gereken değerin verilmesi şarttır. Eğitim emekçileri kadrolu güvenceli ve en az yoksulluk sınırının üzerinde bir maaşla çalışmalıdırlar. Ücretlerin geç ödenmesi gibi sorunlarla da uğraşmak zorunda kalmamalıdırlar” denildi.