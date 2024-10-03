Ücretsiz olacağı söylenen tünelin geçiş ücretine bir yılda üçüncü zam!

Muğla’da yurttaşların “Deli Dumrul Tüneli” adını taktığı, ücretsiz olacak denilerek açılan Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine zam geldi.

Birinci sınıf (otomobil) araçlar için geçerli geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseldi.

2024 YILINDA ÜÇ KEZ ZAM YAPILDI

Göcek Tüneli için ilk zam 7 Ocak 2024’te yapıldı.

Bu tarihte birinci sınıf araçlar (otomobil) için 15 lira olan ücret 25 liraya yükselirken, 15 Mayıs 2024’te yapılan haberlerde ise geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) için 25 liradan 35 liraya yükselmişti.

Bu yıl içerisinde ise üçüncü zam yapılarak tünelin geçiş ücreti 35 TL’den 41 TL’ye yükseltildi.

Tünelden geçiş ücretine 2024 yılında üçüncü kez zam yapılmış oldu.