Ücretsiz tedavi sermaye yapılmış

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde, mesai saatleri dışında sunulan bazı sağlık hizmetlerinden, hastalardan yasak olmasına rağmen ücret alındığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporuna göre, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nden sağlık hizmeti alan 145 hastadan, yersiz olarak tahsil edilen toplam tutarın tam 1 milyon 390 bin 754 TL olduğu hesaplandı.

KANSERLİDEN ALINIP HOCALARA ÖDENMİŞ

Sayıştay’ın raporu usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Raporda 2024’ün ilk 9 ayında elde edilen gelirlerin incelenmesi sonucunda, mesai saatleri dışında tedavi gören bazı kanser hastalarına, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri fatura edilerek hastalardan yersiz ilave ücret alındı. Hatalı şekilde alınan bu ücretlerin bir kısmının döner sermaye ek ödemesi şeklinde tedaviyi yapan öğretim elemanlarına ödendiği tespit edildi.

ÜNİVERSİTEDEN ‘İADE EDİLECEK’ YANITI

Üniversite verdiği yanıtta, fazla ücret alınan hastalara geri ödeme yapılacağını ve hatalı ödemeleri alan hekimlerden tahsilat sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Sayıştay ise, bundan sonraki uygulamalarda mevzuata uygun hareket edilmesini ve 1,39 milyon TL’lik yersiz ödemenin ilgili hastalara iade edilmesi gerektiğini kaydetti.