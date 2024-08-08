Ücretsiz yemek her çocuğun hakkı

Birgül BİRBEN

Yurttaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebi sürerken İzmir’de Okul Yemeği Koalisyonu kuruldu. Koalisyon, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Tabip Odası, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı, Veli-Der, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin katılımıyla kuruldu.

Koalisyon adına açıklamayı yapan Bircan Yalçın, "Her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı beslenme başta siyasi iktidar olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğundadır" dedi.

DİKKATE ALINMALI

‘‘Okul çağındaki çocuklara okul yemeği programları yoluyla ücretsiz gıda ve beslenme desteğinin kamu kurumlarının politika önceliği olması son derece ivedidir’’ diye konuşan Yalçın, ‘‘MEB’e bağlı özel okullar ve az da olsa bazı devlet okullarında öğrencilere öğle yemeği verilmesine rağmen, devlet okullarının neredeyse tamamına yakınında öğle yemeği verilmemektedir. Çocuklarımız başta olmak üzere yoksullukla ilişkili olarak yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşayan kesimlere yönelik bir ‘kamusal destek-dayanışma programı’ acilen uygulamaya konulmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Yalçın son olarak şu ifadeleri kullandı: ‘‘Taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi tüm çocuklarımıza ayrım yapılmaksızın ücretsiz nitelikli bir öğün yemek ve okulda geçirdikleri süre boyunca temiz içme suyu temininin sosyal devletin görevi olduğunu hatırlatmaktadır. Çocuklarımız başta olmak üzere yoksullukla ilişkili olarak yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşayan kesimlere yönelik bir ‘kamusal destek-dayanışma programı’ acilen uygulamaya konulmalıdır. Bu nedenle başta siyasi iktidar olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir.”