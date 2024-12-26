Ücrette erkek-kadın farkı kapanmadı

Haber Merkezi

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’nun Kazanç Yapısı İstatistikleri, 2023 raporunu açıkladı. Aylık ortalama kişi başı brüt kazanç 26 402 TL oldu.

2023 Kasım ayında aylık brüt asgari ücret 13 bin 414,5 TL'di. Kazanç yapısı istatistiklerine göre, aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş 23 bin 789 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 24 bin 11 TL brüt ücret-maaş alırken, kadınlar 23 bin 344 TL brüt ücret-maaş aldı.

Kadın ve erkek arasındaki ücret ve kazanç farkı tüm meslek gruplarında görüldü.

Yöneticiler de nitelik gerektirmeyen alanlarda da fark oluştu. Eğitim de bu farkı kapatamadı.

Raporda yer alan verilerin bir bölümü şöyle;

• Ücretli çalışan erkeklerin aylık ortalama brüt kazancı 26 bin 638 TL, kadınlar için 25 bin 931 TL oldu.

• Erkeklerde aylık ücretli çalışılan saat 205 olarak gerçekleşirken kadınlarda 190 saat olarak gerçekleşti.

• Yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 TL oldu. Bu değer, erkeklerde 314 bin 242 TL ve kadınlarda 289 bin 720 TL oldu.

• En yüksek kazanç finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

• Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları en düşük kazancı elde etti

• En yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 538 bin 530 TL ile yöneticiler meslek grubunda çalışanlar elde etti.

• Bu meslek grubunu 409 bin 767 TL ile profesyonel meslek mensupları izledi.

• Kadın-erkek arası ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşti.

• Kadın-erkek arası kazanç farkının en yüksek olduğu meslek grupları; %23,5 ile sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar ve %22,9 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları oldu.

• Kadın-erkek arası ücret farkının en yüksek olduğu meslek grupları; %21,1 ile profesyonel meslek mensupları, %20,3 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar ve aynı oran ile sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar oldu. En düşük olduğu meslek grupları ise %1,8 ile yöneticiler ve %6,4 ile nitelik gerektirmeyen meslekler.