Uçtan uca şifreleme vaadi yargıda: WhatsApp’a küresel gizlilik davası

Dünya genelinde iki milyardan fazla kişinin kullandığı WhatsApp’ın en temel güvenlik vaadi olan “uçtan uca şifreleme” özelliği yargıya taşındı. Meta’nın, kullanıcı mesajlarını gizli tuttuğu yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ve şirketin mesajlara erişip analiz ettiği iddiasıyla çok uluslu bir kullanıcı grubu San Francisco’da dava açtı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Meta’nın 2014 yılında satın aldığı WhatsApp, yıllardır uçtan uca şifrelemeyi kullanıcı gizliliğinin teminatı olarak sunuyor. Ancak dava dilekçesinde, bu güvenlik mekanizmasının tam anlamıyla uygulanmadığı, Meta ve WhatsApp’ın kullanıcıların “özel” olduğu belirtilen yazışmalarına izinsiz eriştiği ileri sürüldü.

MESAJLAR İZLENİYOR, SAKLANIYOR, ANALİZ EDİLİYOR

Davacılar; Meta’nın mesaj içeriklerini sakladığını, analiz ettiğini ve şirket çalışanlarının bu içeriklere erişebildiğini savunuyor. Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika’dan kullanıcıların yer aldığı dava grubuna göre, Meta’nın yıllardır dile getirdiği gizlilik güvenceleri “yanıltıcı” olmanın ötesinde, bilinçli bir aldatmaya dayanıyor.

Dava dilekçesinde, WhatsApp arayüzünde kullanıcılara gösterilen “Bu sohbetteki mesajları yalnızca konuşmadaki kişiler okuyabilir” ifadesinin fiilen geçerli olmadığı öne sürülerek, durum “küresel ölçekte bir gizlilik ihlali” olarak tanımlandı.

META İDDİALARI YALANLADI

Meta cephesi ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Şirket sözcüsü Andy Stone, WhatsApp’taki uçtan uca şifrelemenin on yıldır aktif olarak kullanıldığını savunarak, “WhatsApp mesajlarının şifrelenmediği iddiası kesinlikle yanlış ve saçmadır” dedi.

Stone, Meta’nın dahi sohbet içeriklerine erişemediğini öne sürerken, davayı “asılsız bir kurgu” olarak nitelendirdi ve şirketin mahkemede sert bir savunma yapacağını açıkladı.

MİLYARLARCA KULLANICIYI İLGİLENDİREN DAVA

Uzmanlara göre dava, yalnızca Meta’yı değil, büyük teknoloji şirketlerinin gizlilik vaatlerini de doğrudan ilgilendiriyor. İddiaların doğrulanması hâlinde Meta’nın ağır hukuki yaptırımlar, sıkı düzenleyici denetimler ve ciddi bir güven kaybıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Mahkeme sürecinde teknik kanıtlar ve Meta’nın şifreleme altyapısına dair sunacağı belgeler belirleyici olacak. Hukukçular, davanın dijital çağda “gizlilik” kavramının sınırlarını ve teknoloji devlerinin bu alandaki sorumluluklarını yeniden tartışmaya açabileceğine dikkat çekiyor.