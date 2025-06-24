Ucube alt geçit’te yine kaza: 5 yaralı

Çorum’dan Samsun’a denize gelen aynı işyerinde çalışan arkadaşlar, "ucube alt geçit" olarak bilinen Yeşilkent Alt Geçit’te kaza geçirdi. Beton bariyere çarpan araçta bulunan 2’si genç kız 5 kişi hastanelik oldular

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Çorum’da aynı kuaförde çalışan arkadaşlar Salı günü izinli oldukları için hep birlikte Samsun’a denize girmek için yola çıktılar. Muhammet Cemil Çakmak idaresindeki 07 BPV 10 plakalı otomobil Yeşilkent Alt Geçit’ten geçerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton bariyere çarptı. Kazada, Otomobil sürücüsü Muhammet Cemil Çakmak ile aynı araçta bulunan Ali haydar Kaya, İlayda Güneş, Fatma Ülkü Var ve Rüzgar Koçak yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Vatandaşlar, Yeşilkent Alt Geçit’te daha önce de birçok kazanın yaşandığını hatırlatarak, "Burası artık ’ucube alt geçit’ olarak anılıyor. Sürekli kaza oluyor ama bir önlem alınmıyor" diyerek tedbir alınmasını istediler.