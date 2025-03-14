Uçuklara neden olan "herpes simpleks" virüsü görme kaybına yol açabilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, vücutta uçuklara neden olan "herpes simpleks" virüsünün gözde ciddi enfeksiyonlara yol açarak görme kaybına neden olabileceğini bildirdi.

Süleymanzade, herpes simpleks virüsünün gözdeki kornea bölgesine ulaşarak enfeksiyonlara sebep olabileceğini belirtti.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere virüsün daha kolay bulaştığını aktaran Süleymanzade, bu durumun görme kaybına yol açabileceğine dikkati çekti. Süleymanzade, "Bir kişinin uçuklu olması ve bu kişinin başka birini öpmesi, virüsün gözde ciddi hasarlara yol açmasına neden olabilir" uyarısında bulundu.

"KORNEA NAKLİ GEREKEBİLİR"

Gözde meydana gelen herpes simpleks virüsü enfeksiyonlarının, tedavi edilmediği takdirde korneada kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirten Süleymanzade, bu durumda görme kaybı yaşanabileceğini ve bazı vakalarda kornea naklinin gerekebileceğini söyledi.

Bu tür enfeksiyonlardan korunmanın mümkün olduğunu belirten Süleymanzade, şunları kaydetti:

"Uçuk geçiren bir kişi ile temastan kaçınılması, öpüşme gibi yakın temastan uzak durulması virüsün yayılmasını engellemek için çok önemlidir. Ayrıca, gözde herhangi bir ağrı, kızarıklık veya bulanık görme gibi şikayetler olduğunda hemen bir göz doktoruna başvurulmalıdır."